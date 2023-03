Migranti, Mattarella sveglia l’Europa 

NAIROBI. Da soli non ce la facciamo: è giunta l’ora che l’Ue si prenda le sue responsabilità e strutturi una risposta comune «lucida e sistemica» alla crisi dei migranti. Sergio Mattarella da Nairobi, dove è in visita di Stato, lancia un doppio allarme con un unico filo conduttore: i cambiamenti climatici, in particolare la siccità che sta devastando il Kenya.

«Pilastro di stabilità»

«Sulla lotta ai cambiamenti climatici - dice dopo il lungo colloquio con il presidente William Ruto - non si può più aspettare e un secondo tempo non c’è». Il tema della siccità è centrale anche per l’Italia perché «crea una crisi alimentare che spinge ulteriormente i fenomeni migratori». La missione dnel Paese dell’area sub-sahariana, stabile e in discreta crescita, è importante per recuperare il terreno perduto in Africa. Ma è anche l’occasione di toccare con mano quanto il riscaldamento stia colpendo questa porzione del mondo dove da 40 anni non era mai caduta così poca pioggia. I colloqui col nuovo presidente Ruto sono andati molto bene e Mattarella vede nel Kenya un «pilastro di stabilità nel continente africano». Tanto da garantire che sarà «intensificata la cooperazione» bilaterale.

Fenomeno epocale

Il Kenya non è Paese di emigrazione verso l’Italia ma la crisi insegue anche qui il presidente, che da tempo spinge sulla necessità di politiche europee: «I problemi comuni - spiega - sono affrontabili in maniera efficace attraverso un modulo di cooperazione. Noi già cerchiamo un rapporto di collaborazione con i Paesi di origine dei flussi ma sappiamo bene che la dimensione epocale e crescente del fenomeno migratorio non è affrontabile da un solo Paese, ma solo con una lucida, sistemica e ben organizzata azione europea che affronti il problema».