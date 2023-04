Migranti, marcia indietro della Lega 

La Lega prima chiede e ottiene, dopo un braccio di ferro con FdI, di rimodulare l'emendamento sulla protezione speciale, sopprimendo qualsiasi riferimento ai trattati internazionali firmati dall'Italia che sovrintendono a questa misura. Poi, però, è costretta a fare marcia indietro dopo un braccio di ferro con il partito di Giorgia Meloni.

Contatti col Quirinale

Una situazione che aveva messo in allarme il Governo dopo le interlocuzioni dei giorni scorsi a livello di uffici tra Palazzo Chigi e Quirinale - comunque nessun colloquio tra Sergio Mattarella e la premier - anche sulla necessità di non eliminare i riferimenti ai trattati internazionali che il nostro Paese ha firmato in materia, per evitare i rischi di incostituzionalità delle nuove misure. Un dato che porterebbe inevitabilmente il capo dello Stato - si spiega sempre in ambienti parlamentari - a non firmare il nuovo provvedimento.

Una linea sottilissima che ha spinto Palazzo Chigi a intervenire - si spiega in ambienti della maggioranza - chiedendo la riformulazione dell'emendamento dopo il «pasticcio» che viene addebitato dall'esecutivo ai gruppi parlamentari. Da qui il colpo di teatro, nel pieno della seduta del Senato, con la maggioranza che compie una parziale marcia indietro su uno dei punti più controversi del decreto varato dal Consiglio dei ministri a Cutro, reintroducendo il riferimento ai trattati internazionali.

Il primo firmatario del nuovo emendamento unitario è Maurizio Gasparri, che aveva infatti chiesto di modificarlo pochi secondi prima che venisse posto ai voti. La gestazione di questo secondo emendamento non è stata semplice, anche perché le opposizioni si sono appellate a questioni di forma e procedurali costringendo il governo a intervenire una seconda volta con la richiesta di accantonare l'emendamento in questione che, solo dopo una attenta lettura e messa a punto, ha potuto avere il via libera.