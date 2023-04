«Migranti, l’Ue farà passi concreti» 

A fine giugno Giorgia Meloni si attende «il cambio di passo» dell'Europa sui migranti. Assieme al Pnrr, è il principale dossier sul tavolo della premier, e lo ha affrontato nel bilaterale con il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez, all'inizio di una giornata chiusa poi a L'Aquila, per un «doveroso omaggio» alle 309 vittime del sisma che alle 3.32 del 6 aprile 2009 distrusse la città, dove a 14 anni di distanza ancora si chiede alle istituzioni di portare a termine la ricostruzione.

Fra le «molte convergenze» con l'omologo spagnolo, c'è anche «la necessità che l'Europa dia risposte efficaci e immediate». Innanzitutto sul controllo dei flussi migratori dalla sponda sud del Mediterraneo. La premier ha colto un «passo importante» nell'attenzione con cui a Bruxelles da qualche mese si affronta il tema, ma ora si aspetta dalla Commissione europea «iniziative concrete, a partire dai finanziamenti e dal trovare soluzioni strutturali con i paesi del Nord Africa».

Fra Italia e Spagna c'è intesa, anche sul sostegno a Kiev, e «un partenariato strategico da rafforzare». «Credo che se condividiamo tante cose, l'Europa sarà più forte», ha osservato Sanchez, al termine del bilaterale.

Poi Meloni si è messa in viaggio per L'Aquila. Poco prima di lei è arrivato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha svelato una stele in memoria delle vittime del sisma, durante una breve cerimonia in cui una donna, probabilmente la parente di uno dei morti per il terremoto, lo ha contestato urlandogli: «Non sei degno».

Meloni, prima della messa nella chiesa di Santa Maria del Suffragio in piazza Duomo, ha definito «doverosa» la sua presenza in una terra a cui è «molto legata, anche politicamente», perché in questo collegio è stata eletta parlamentare. Una città «molto orgogliosa, resiliente, da cui c'è molto da imparare, che offre l'esempio prima di lamentarsi, e c'è anche da lamentarsi e spesso della politica» ha spiegato, evidenziando i «segnali molto importanti» dati dal governo: «Qualche giorno fa il Cipess ha sbloccato 50 milioni per la ricostruzione per le scuole e l'edilizia scolastica, noi abbiamo messo in legge di bilancio 70 milioni».