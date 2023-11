Migranti, lente dell’Ue sul patto con l’Albania 

Il diavolo, si sa, si annida nei dettagli. Se l’intesa tra Italia e Albania sulla gestione dei flussi migratori possa dunque essere considerata “diabolica” dalla Commissione Europea, vista la storica opposizione ad ogni procedura di esternalizzazione delle pratiche di asilo, è troppo presto per dirlo. L’esecutivo Ue, attraverso una portavoce, ha dichiarato di aver chiesto a Roma «maggiori informazioni» per poter formulare opinioni più precise. Ed è già una notizia. L’accordo Meloni-Rama a Bruxelles suscita un certo interesse e - a quanto si apprende - alcuna chiusura pregiudiziale. Le incognite tuttavia sono molte.

I nodi

Intanto c’è la questione delle buone maniere. La Commissione è stata sì informata da Palazzo Chigi su quanto stava per annunciare ma con poco preavviso. L’effetto sorpresa, quindi, è stato notevole. Anche perché il meccanismo immaginato è innovativo. «L’accordo tra Italia e Albania, dalle nostre prime informazioni, sembra diverso da quello tra Gran Bretagna e Ruanda», ha sottolineato la portavoce Anitta Hipper, responsabile per gli Affari interni. Proprio Hipper aveva essenzialmente bocciato il piano annunciato dall’Austria per lavorare con Londra per l’esternalizzazione delle procedure di asilo in Ruanda. «La nostra posizione è chiara: le leggi sull’asilo dell'Ue attualmente in vigore si applicano solo alle domande presentate sul territorio di uno Stato membro». Ma, appunto, qui ci troviamo in uno scenario alternativo. Andando al sodo. L'Albania non è il Ruanda. È un Paese candidato all’ingresso nell’Ue, membro della Nato, che si affaccia sul Mediterraneo.

Le strutture

Al netto del suo pedigree il vero nodo, per la Commissione, starebbe però nello status giuridico assegnato ai centri di accoglienza dei migranti in Albania (il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, le ha definite «non Cpr» ma «strutture come quella di Pozzallo-Modica». Sintetizzando. Se saranno piccoli “pezzi d’Italia” in Albania, come accade a ambasciate o consolati, è un conto, se invece la gestione sarà albanese, un altro. C’è poi la questione non secondaria del punto preciso in cui avvengono i salvataggi. Di nuovo semplificando: nella acque territoriali di un Paese Ue si applica il diritto comunitario, al di fuori quello internazionale, con margini di manovra diversi per le autorità italiane.

RIPRODUZIONE RISERVATA