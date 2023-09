Migranti, la Chiesa apre le porte 

Alleati nell’accoglienza. Prefettura e arcidiocesi di Sassari, dopo l’esperienza di un anno coi profughi afgani, rinnovano la sinergia per dare ospitalità ai migranti. «Si tratta di un’emergenza- esordisce la prefetta Paola Dessì, ieri nella Sala Isgrò dell’Episcopio sassarese – e a definirla tale, giuridicamente, è un’ordinanza della protezione civile». C’è poi la dimensione concreta, di uomini, donne e minori, in fuga dalla guerra. «E la diocesi di Sassari è stata pronta nell’offrire dei posti in tempi brevissimi permettendoci di evitare la soluzione delle tende, fronteggiando così una situazione complessa». Resa più difficile dall’assenza di strutture private deputate a ricevere i migranti. «Solo nell’anno 2023- illustra Dessì -abbiamo bandito cinque manifestazioni di interesse, tre per i centri di accoglienza per adulti e due per i minori. Sono andate tutte deserte».

La Chiesa

Provvidenziale l’intervento della chiesa. «Abbiamo - spiega l’arcivescovo di Sassari monsignor Gianfranco Saba – destinato gli spazi lasciati liberi dai frati cappuccini alle persone giunte negli ultimi tre mesi». Vengono tutte dall’Africa, da Tunisia, Gambia, Burkina-Faso, Senegal tranne gli ultimi, provenienti dal Pakistan. Sono divisi in due Cas, i centri di accoglienza, 25 in quello dedicato ai minori, ovvero ai ragazzi dai 14 ai 17 anni, e 31 nell’altro, per adulti, con 8 uomini, 10 bambini e 13 donne. «Di cui - specifica Antonello Spanu, direttore della Caritas di Sassari, preposta all’accoglienza - cinque gestanti». «Noi diamo l’assistenza umana - aggiunge Saba- poi vitto, alloggio, la disponibilità di mediatori culturali, di medici e psicologi». Ma l’impressione è di svuotare il mare con un cucchiaio. «Nessuno è in grado- conferma- di dare risposte esaustive a qualcosa che va oltre noi». In tutta la provincia, e in prima linea c’è anche Ozieri, sono 650 i migranti accolti, e molti sono in arrivo, di cui 30 in questi giorni dalla rotta balcanica. La Chiesa quindi non può bastare.

L’appello

«Rassicuro chi volesse ospitare - conclude la prefetta - Queste persone non hanno mai dato problemi di sicurezza». E allora perché nessuno partecipa ai bandi? «Escludo la mancanza di un ritorno economico. La mia opinione è che chi dispone di strutture preferisce riservarle al turismo».

