Migranti irregolari, 3 in manette 

Hanno raggiunto le coste meridionali della Sardegna durante uno dei numerosi sbarchi di questi ultimi giorni. Ma non sarebbero potuti rientrare nel territorio italiano perché destinatari di provvedimenti di respingimento per precedenti ingressi irregolari. Così tre giovani algerini di 28, 25 e 21 anni sono stati arrestati dagli investigatori della Squadra Mobile al termine degli accertamenti avviati durante gli ultimi arrivi.

Le accuse

I migranti, ritenuti irregolari nella ricostruzione fatta dagli agenti della Polizia, sono accusati di aver violato il testo Unico sull’Immigrazione. Le operazioni di identificazione portate avanti in particolare nel Centro di accoglienza straordinaria di Monastir dagli agenti dell’Immigrazione in collaborazione con i colleghi della Scientifica, hanno fatto emergere delle irregolarità e successivamente sono scattate le indagini da parte della Squadra mobile. I tre giovani algerini erano destinatari di provvedimenti di respingimento e sono rientrati in Italia prima del periodo previsto di autorizzazione al reingresso sul territorio nazionale. Da qui l’arresto.

Centro città

Proprio i continui sbarchi nelle coste meridionali dell’Isola coincidono con una presenza sempre più numerosa di giovani migranti nel centro della città. La maggior parte, non sapendo cosa fare, frequenta le zone tra piazza del Carmine e piazza Matteotti in tranquillità. Non mancano però, anche a causa della presenza di persone italiane e sarde senza fissa dimora, spesso ubriache, momenti di tensione che sfociano o possono sfociare in violenza. Non sono mancate le risse anche con l’utilizzo di armi – coltelli o bottiglie in vetro rotto – e i soccorsi da parte del 118, con conseguente lavoro d’indagine per le forze dell’ordine. L’ultimo episodio risale a pochi giorni fa, con il ferimento di un giovane algerino: accompagnato in ospedale per la ferita alla pancia, per fortuna non è grave. La Polizia ha avviato le indagini per capire cosa sia accaduto proprio tra piazza del Carmine e piazza Matteotti. (m. v.)

