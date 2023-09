«Migranti in tenda:  scelta sbagliata» 

Da giorni il tema era nella bocca di tutti i villanovesi. E ieri, il sindaco del centro della Marmilla Maurizio Onnis è stato protagonista di un’assemblea pubblica, da lui stesso convocata due giorni fa. La comunità villanovese è stata informata dell'imminente arrivo di un nuovo gruppo di migranti, come aveva preannunciato lo stesso primo cittadino nella lettera inviata ai suoi cittadini mercoledì. L’arrivo è previsto presumibilmente per la settimana prossima. Nonostante il numero esatto dei nuovi arrivati rimanga sconosciuto, la principale preoccupazione dei residenti non riguarda tanto l’arrivo in sé ma piuttosto le modalità di accoglienza previste dalla Prefettura, che prevede di sistemarli in tende della Protezione civile.

Ed è proprio questo il punto sul quale si è particolarmente insistito nel corso dell'assemblea: la popolazione è determinata a esprimere il proprio disappunto non sull'arrivo dei migranti in un paese noto per la sua ospitalità, quanto sulla scelta di alloggiarli in tende. Un concetto ribadito con forza dai residenti e dalla stessa amministrazione. «Il vero problema - ha detto il vicesindaco Matteo Mandis - non sono i migranti, ma il fatto che siano sistemati in questa maniera». L’assemblea, con voce unanime, ha urlato il disappunto della comunità. Un fastidio che non cambierà la situazione: già nelle prossime ore potrebbero arrivare i migranti.

