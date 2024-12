«Migranti in Albania, si riparte a gennaio» 

Agenti italiani, un centinaio, vigilano anche durante le feste di Natale sui centri per migranti in Albania. Vuoti, ma ancora per poco. Il governo è infatti intenzionato a riprendere fin da gennaio i trasferimenti dei richiedenti asilo intercettati in mare. Forte del consenso emerso in Europa sulle nuove soluzioni, come appunto gli hub da creare in Paesi terzi. E dell’ultima sentenza della Cassazione sui Paesi sicuri.

Il punto sul dossier

La linea è stata condivisa a Palazzo Chigi nel corso di un vertice presieduto da Giorgia Meloni, cui hanno partecipato il vicepremier Antonio Tajani, in collegamento dal Kosovo, i ministri di Interno, Matteo Piantedosi; Difesa, Guido Crosetto; Affari europei, Tommaso Foti; e il sottosegretario Alfredo Mantovano, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. «Andremo avanti - ha assicurato al termine Tajani - per contrastare i trafficanti di esseri umani, per il rispetto delle norme comunitarie». L’incontro è stato l’occasione per fare il punto sul dossier, al momento una spina nel fianco dell’esecutivo: l’apertura dei centri di Shengjin e Gjader è slittata da maggio ad ottobre; i pochi migranti portati sono stati subito liberati dai giudici; le opposizioni sono insorte per «il flop costato un miliardo di euro». Ma la riscossa è vicina, è la convinzione di Meloni. Il vertice ha ribadito, «l’intenzione di continuare a lavorare insieme ai partner Ue».

Le domande di asilo

La Cassazione ha riconosciuto al governo il diritto di stabilire un regime differenziato delle domande di asilo per chi proviene da Paesi designati sicuri. Il giudice «non può sostituirsi» al ministro degli Esteri, né «può annullare erga omnes il decreto». Il governo confida poi che, dall’11 gennaio, il passaggio della competenza sulla convalida dei trattenimenti nei centri alle Corti d’appello porterà a decisioni favorevoli. La Libra potrebbe riprendere i viaggi. La segretaria dem Elly Schlein: «Progetto inumano».

