Migranti in Albania, ostruzionismo dell’opposizione  

Il braccio di ferro tra maggioranza e opposizioni sul Protocollo con l' Albania sui migranti porta alla Camera un pesante ostruzionismo delle opposizioni in Commissione Affari costituzionali sul decreto Cutro 2, bloccato per l'intera giornata. Lo stallo sembra destinato a durare perché in gioco non c'è solo il merito del Protocollo, ma anche lo svuotamento delle prerogative del Parlamento cui il testo del Memorandum non è stato nemmeno trasmesso per conoscenza, e sul quale si chiede invece un voto delle Camere.

A Montecitorio la Commissione Affari costituzionali avrebbe dovuto iniziare a votare gli emendamenti al Cutro 2: contiene tra l'altro la contestata norma che consente di mandare gli immigrati minori non accompagnati, di almeno 16 anni, nei centri d'accoglienza con gli adulti.

Se non si conosce questo accordo, non si può nemmeno «votare alla cieca» il Cutro 2, rileva Riccardo Magi, segretario di +Europa, che chiede l'audizione del ministro Piantedosi. La richiesta è condivisa da Pd, Avs e M5s. Per le opposizioni, poi, il Protocollo presenta questioni giuridiche (i due Centri per migranti risultano giuridicamente territorio italiano, visto che in essi vale la giurisdizione di Roma e non di Tirana) che possono essere risolte solo con un Trattato internazionale, da ratificare con un ddl che le Camere devono votare.

