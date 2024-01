Migranti in Albania, 675 milioni in 10 anni 

Un Centro di identificazione dei migranti nell’entroterra che potrà accogliere “fino a un massimo di 3 mila” persone, più un centro più piccolo dove far attraccare le navi italiane con i profughi. È quanto prevede il Protocollo Italia-Albania sui migranti, il cui ddl di ratifica è stato approvato dalla Camera con i voti della maggioranza e le critiche dell’opposizione, che mettono in dubbio la praticabilità del progetto senza violare le norme italiane ed internazionali sui diritti umani e ne sottolineano i costi. Il ddl di ratifica quantifica la spesa del Cpr in 675 milioni in 10 anni. Le navi italiane approderanno nella città settentrionale di Shengjin. Il Centro avrà un perimetro di 240 metri con una recinzione alta 4 metri dotata di filo spinato. All’interno il percorsi per il trattamento antiscabbia e quelli di uscita verso il Cpr che sarà a Gjader, 20 chilometri nell’entroterra, con 10 edifici per 2 mila metri quadrati. Saranno portati in Albania solo i migranti salvati da navi italiane, la scrematura tra vulnerabili e non avverrà sulle navi. L’Italia si impegna perché il trattamento dei migranti «rispetti i diritti e le libertà fondamentali dell’uomo, conformemente al diritto internazionale».

