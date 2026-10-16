Migranti, i volontari si mobilitano 

«A Olbia ci sono persone umane, sensibili. I commenti feroci sui social non sono la realtà. La realtà è la solidarietà di tanti che ci chiamano e offrono cibo e denaro per aiutare i migranti. Sono tanti, i portuali, molti privati, associazioni. Alla Stazione marittima ci sono persone che hanno bisogno, noi le aiutiamo». Luciano Contu, della Caritas della parrocchia olbiese della Sacra Famiglia conferma con queste parole la mobilitazione di Olbia per i quasi cento giovani algerini bloccati ormai da settimane nella Stazione marittima dell’Isola Bianca. Nelle ultime ore sono arrivati altri migranti, quasi tutti con l’ordine di allontanamento della Questura di Cagliari e in possesso del Cui (Codice univoco identificativo) che però non viene accettato dai comandanti dei traghetti per l’imbarco. La situazione della Stazione marittima sta diventando sempre più pesante. Anche l’Autorità portuale della Sardegna ha fatto presente che l’Isola Bianca non può diventare un hotspot per la prima accoglienza dei migranti. Ieri a Olbia è partita la mobilitazione delle associazioni di volontariato.

Cibo e indumenti

Si sono mossi don Andrea Raffatellu, la Caritas della Sacra Famiglia e i volontari della struttura Villa Chiara. Tra giovedì sera e ieri notte sono arrivati all’Isola Bianca indumenti per circa cento persone, panini e ieri a pranzo una decina di chili di pasta. Uno dei coordinatori dell’operazione umanitaria, Luciano Contu, dice: «Nello spirito di don Andrea Raffatellu noi aiutiamo chi ha bisogno. Ci siamo coordinati con la Polizia, abbiamo chiesto il via libera all’intervento, e poi abbiamo dato cibo e giubbotti. Ci risulta che ce ne siano 97, abbiamo trovato persone educate, che vivono questa situazione difficile con dignità. Il problema è che di notte ormai c’è umidità e la temperatura si abbassa». Oggi dovrebbe entrare nell’operazione anche il volontariato Vincenziano di Olbia, ma il Comune sembra intenzionato a scendere in campo, coordinando un intervento di protezione civile.

«Non si può attendere»

Ieri è intervenuto sulla questione il segretario provinciale del sindacato della Polizia Siulp, Massimiliano Pala: «A questo punto è necessario un intervento delle autorità di pubblica sicurezza, ad esempio un ordine per l’imbarco delle persone che sono all’Isola Bianca. Non è possibile andare avanti con nuovi arrivi quasi quotidiani».

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