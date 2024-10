Migranti, i falchi Ue sposano la linea Meloni 

Undici Paesi membri più uno, dove quell'uno è il presidente della Commissione Ursula von der Leyen. L'offensiva che Italia, Danimarca e Olanda hanno portato al summit Ue sui rimpatri incassa un seguito importante e segna a Bruxelles l'incipit di un nuovo approccio securitario.

Il tavolo

Il piano ha come simbolo i cosiddetti “returns hub”, ovvero i centri per i rimpatri dove collocare gli irregolari. Tutti rigorosamente fuori dai confini europei. In Albania, Uganda, Kosovo. Giorgia Meloni, Mette Frederiksen e Dick Schoof hanno radunato i Paesi “like-minded”. Gli invitati erano 15 e a marcare visita sono stati i Baltici e la Finlandia, che tuttavia hanno una posizione simile, così come la Svezia. Al tavolo anche von der Leyen. La sua partecipazione ha confermato che l'asse con Meloni è saldo sui principali dossier europei e l'eventuale nomina di Raffaele Fitto a vice presidente esecutivo della Commissione lo renderà saldissimo.

Le posizioni

«La sinistra pensa solo ad attaccarci in maniera inconsistente e gratuita mentre quasi tutta Europa discute delle nostre iniziative», è stata la replica a Elly Schlein. Meloni ha spiegato come il modello Albania possa fare da «deterrente» nei confronti dei trafficanti e prevenire le partenza. La riunione dei falchi, per Roma, ha segnato l'inizio di un percorso che ha nel summit Ue di dicembre una prima data cruciale. La base di partenza, per gli 11, è la lettera di von der Leyen dello scorso lunedì.

Il modello Albania non è il solo preso in considerazione. Olanda e Danimarca hanno messo sul tavolo due alternative: Uganda e Kosovo. Ma in questo caso gli hub ospiterebbero i migranti la cui richiesta di asilo è stata respinta. La Polonia ha ribadito la sospensione al diritto di asilo. Per Olaf Scholz «i returns hub non sono la soluzione». Con lui, Pedro Sanchez. Una posizione, quella del premier spagnolo, «singolare», ha commentato il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi: «Ci criticano ma loro sparano ai migranti». Il Belgio ha definito il modello Albania «costoso e non funzionante» e anche la Grecia non ha mostrato entusiasmo. Resta l'incognita della Francia che non vuole «scorciatoie».

