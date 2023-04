Migranti, faro puntato sulla Tunisia 

In questo senso assume rilievo la visita nei prossimi giorni a Roma del ministro degli Esteri tunisino, Nabil Ammar, per un incontro con il collega Tajani. Sul fronte interno Piantedosi è alle prese con la tenuta del sistema d'accoglienza. Si punta ad attivare un Centro per i rimpatri in ogni regione. Vanno reperite velocemente nuove strutture per ospitare i migranti senza pesare sui territori interessati. Non saranno quindi aperti centri di grosse dimensioni; la linea è quella a spalmare in piccoli numeri, con la collaborazione degli enti locali, i migranti che arrivano. L'Anci, però, è sul piede di guerra e ha chiesto 600 milioni di euro in più per fronteggiare l'emergenza.

La Tunisia, dunque. Prioritaria, sottolinea Palazzo Chigi, è l'azione «per aiutare questa nazione amica in un momento di difficoltà». Il Paese è infatti sull'orlo del collasso economico, ospita centinaia di migliaia di immigrati subsahariani e non controlla le sue frontiere. Da tempo il Governo italiano è in pressing per sbloccare la prima tranche di 300 milioni di dollari da parte del Fondo monetario internazionale. «Pur nella difficoltà del quadro - è la posizione del Governo - sulla Tunisia si registrano progressi sia da parte degli Stati Uniti che dell'Ue, grazie anche all'impegno italiano».

All’incontro, convocato dalla premier Giorgia Meloni, hanno partecipato i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, i ministri di Interno e Difesa, Matteo Piantedosi e Guido Crosetto, i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari. Gli arrivi via mare sono cresciuti di oltre il 300% nei primi 3 mesi del 2023. Con proiezioni che indicano il superamento di quota 400mila alla fine dell'anno. C'è quindi da mettere in campo tutte le iniziative diplomatiche per provare a frenare le partenze.

Mentre nel Mediterraneo si sfiorava l’ennesima tragedia, con 500 persone soccorse in acque maltesi, a Palazzo Chigi il vertice sull'emergenza migranti si è concentrato soprattutto sulla situazione in Tunisia. Per il Governo è necessario aiutare il Paese nordafricano per chiudere quello che è diventato il principale flusso di migranti verso le coste italiane.

Unità di crisi

Il soccorso

Nel frattempo l'ennesima tragedia in mare è stata scongiurata dalla nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere, che dopo ore difficili ha messo in salvo in acque maltesi cinquecento migranti ammassati su un'imbarcazione da motopesca, per quasi due giorni tra le onde alte in balia delle raffiche di vento fino a 40 nodi. Ora non si esclude che le autorità italiane possano farsi carico del salvataggio offrendo supporto e un porto sicuro.

Con le condizioni meteo avverse i soccorritori hanno provato ad avvicinarsi all'imbarcazione che rischiava di ribaltarsi, raggiungendola con due piccoli scafi e distribuendo i salvagente. Sempre ieri dalla Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranée, sono sbarcati a Salerno i 92 profughi tratti in salvo al largo della Libia: tra loro 51 sono minori, quasi tutti non accompagnati, I due terzi del gruppo sono di nazionalità somala, gli altri provengono da Egitto, Sudan, Ghana, Nigeria, Camerun e Guinea.

