Migranti e Ucraina, Meloni vola a Varsavia 

Venerdì scorso a Bruxelles non si sono trovati esattamente sulla stessa lunghezza d’onda. Ma Giorgia Meloni, dopo aver provato a convincere Mateusz Morawiecki a condividere le conclusioni sui migranti del Consiglio Ue, ha spiegato di comprendere le ragioni della Polonia (e dell’Ungheria, l’altro Paese irremovibile): «Non sono delusa mai da chi difende i propri interessi nazionali». È lo spirito di amicizia e affinità politica che lega la premier e il primo ministro polacco, e che oggi sarà rinsaldato nel bilaterale a Varsavia. Al centro del colloquio ci saranno, fra l’altro, cooperazione bilaterale (l’interscambio è a 33,6 miliardi di euro nel 2022, +16%), sicurezza, difesa e i vari temi al centro dell’agenda Ue. Quindi anche l’allargamento dell’Unione ai Balcani occidentali, la riforma istituzionale dell’Ue, il sostegno all’Ucraina, le sanzioni a Mosca.

I rapporti

«Un aspetto importante è garantire la protezione delle frontiere esterne dell’Unione europea, sia terrestri che marittime, dal Mar Mediterraneo - ha sottolineato il portavoce del governo polacco Piotr Müller alla vigilia della visita di Meloni -. Attualmente, l’onere di garantire la sicurezza alle frontiere esterne spetta agli Stati membri, che gestiscono direttamente le frontiere esterne dell’Ue. Ecco perché la cooperazione degli Stati e lo scambio di esperienze in questo settore è così importante». Le elezioni in Polonia e in Spagna potrebbero cambiare gli scenari in vista del voto di giugno 2024 per l’Europarlamento.

Lo scenario

La corsa è iniziata anche in Italia, e il centrodestra è partito tutt’altro che allineato. Matteo Salvini non frena la fuga in avanti proponendo «il governo e il centrodestra italiano esteso all’Europa, senza escludere a priori nessuno, altrimenti ci sarà l’ennesima maggioranza con la sinistra, con Macron. Mi domando come qualcuno di centrodestra possa preferire i socialisti». Di certo il leader di Forza Italia Antonio Tajani ha messo il veto sugli alleati della Lega in Identità e democrazia, ossia il Fronte nazionale francese di Marine Le Pen e i sovranisti tedeschi di Afd. Ma FI da tempo non è un monolite. Giorgia Meloni per ora non entra nel vivo del dibattito, e in generale FdI lo sta seguendo con una certa freddezza. Il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, sostiene che un’alleanza con i socialisti è certamente da escludere, mentre ha glissato sull’ipotesi di andare a braccetto con Identità e democrazia: «È ancora presto, le elezioni sono lontane».

