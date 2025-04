Migranti e poveri scortano Francesco 

Lo hanno atteso sul sagrato di Santa Maria Maggiore con in mano le rose bianche e gli occhi lucidi di chi ha perso un amico. L’ultimo atto terreno Francesco l’ha voluto riservare a loro, gli ultimi, quelli per cui tanto si è speso durante il pontificato e che oggi gli hanno restituito l’ultimo abbraccio prima della sepoltura. Poveri e bisognosi, migranti e transessuali, i «diversi» che nel Papa venuto dalla «fine del mondo» hanno trovato la speranza.

Le voci

«È sceso dal piedistallo per stare tra le persone», il commento di una fedele che per tutto il giorno ha atteso il feretro in quella che da oggi sarà la “casa” di Francesco. I più fortunati si sono ritrovati alla basilica dell’Esquilino, come Antonino, che viveva per strada. «Sono stato anche a Santa Marta» racconta ricordando una frase che Francesco gli disse e che non ha mai dimenticato: «Antonino - furono le parole del Papa - non dire mai che sei stanco: aiuta gli altri fino a che non ti reggerai in piedi». Molti altri altri hanno presenziato alla cerimonia funebre in piazza San Pietro. Tanti ancora, invece, hanno seguito il funerale in televisione a Palazzo Migliori, la residenza che papa Francesco ha donato ai poveri ed è gestita dalla comunità di Sant'Egidio.

I racconti

Ognuno di loro ha una storia da raccontare legata al Pontefice, la cui immagine compare in una delle foto-ricordo della visita del 2019 nell’edificio a due passi da San Pietro. Giù, in strada, ci sono tutti gli altri, “sparsi” per la città per dare l’ultimo saluto al Santo Padre lungo il corteo che dal Vaticano l'ha portato fino a Santa Maria Maggiore. «Trent’anni fa per me sarebbe stato impossibile essere qui», racconta Regina, esponente («non militante») della comunità Lgbt+ che davanti a Santa Maria Maggiore mostra un cartello con l'effige del Pontefice in cui chiede una cosa semplice e insieme grande: «Santo subito». Santo perché? «Perché con la santità si fermano, si “congelano” i valori di un personaggio - spiega - la sua santità era nell'essere vicino ai poveri, contro la guerra, e con le persone Lgbt+. Quindi meglio farlo santo subito, il prima possibile». «Qualcuno dice che per la nostra comunità non ha fatto abbastanza - prosegue Regina - Ma io penso che a volte fare non è tanto importante quanto dire. Saranno altri a fare, ma Francesco intanto ha seminato la sua vicinanza».

Nel corteo

A dare l’ultimo saluto a Francesco anche migranti ed ex senzatetto, quelli per cui ha fatto realizzare servizi di prima necessità nell’area attorno a San Pietro.

La stessa piazza dove ieri, seduti con tutti i Grandi della Terra, c'erano anche rappresentanti dell’Unhcr, l’agenzia delle Nazioni Unite per i diritti dei rifugiati, e di Mediterranea, l’ong che salva le vite in mare. Sulla loggia del Maggiordomato, invece, c’era l’argentino Sergio Sánchez, il “cartonero” che nel 2013 papa Francesco, appena eletto, volle alla messa di inizio Pontificato nei posti riservati ai propri familiari.

