Migranti e Israele, opposizioni contro la Rai  

Sanremo è in archivio e dopo le polemiche scatenate dagli interventi in difesa della causa palestinese dal palco dell’Ariston, fanno ancora discutere le prese di posizione degli artisti e la reazione che provocano. Non solo sul tema della guerra. Questa volta a finire nel mirino dell’opposizione, ma anche di moltissimi utenti dei social, è l’intervento sul conflitto mediorientale dell’ad Rai Roberto Sergio, accusato di mancanza di equilibrio, oltre alla puntata di ieri di Domenica In. Pioggia di critiche, in particolare, sulla conduttrice Mara Venier, perché avrebbe censurato i cantanti.

Le polemiche

Dopo le parole di protesta dell’ambasciatore israeliano in Italia Alon Bar per l’intervento di Ghali che aveva chiesto di fermare «il genocidio» sul palco dell’Ariston, Sergio ha scritto un comunicato per ribadire la sua solidarietà a Israele. Messaggio letto ieri nel corso della trasmissione di Rai1 da Mara Venier, che ha concluso: «Queste sono le parole del nostro amministratore delegato che ovviamente condividiamo tutti». Una frase, quest’ultima, che è parsa ad esponenti politici di minoranza una accettazione acritica delle posizioni del vertice aziendale. A far discutere è anche il momento in cui Dargen D’Amico è intervenuto per parlare di immigrazione: «Quello che gli immigrati immettono per pagarci la pensione - ha affermato l’artista - è più di quello che spendiamo per l’accoglienza». Venier lo ha interrotto, dicendo: «Però qui è una festa, si parla di musica». Poi la conduttrice, rivolta ai giornalisti in un fuorionda, ha detto: «Mi mettete in imbarazzo».

In Parlamento

Tutta benzina sul fuoco delle polemiche del Pd contro “Telemeloni”, che avevano portato al sit-in organizzato dai dem davanti ai cancelli di Viale Mazzini la scorsa settimana. «Quello che è successo in Rai è grave. Prima la velina e poi la censura nello stesso programma», afferma Sandro Ruotolo, responsabile informazione del partito. Migliaia i tweet a sostegno delle parole di Ghali e D’Amico, contro la Rai e Mara Venier. «Le accuse di censura sono semplicemente ridicole - ribatte Maurizio Lupi -. Ci saremmo aspettati, semmai, che l’opposizione riconoscesse lo straordinario successo raggiunto dalla Rai». La presidente della Commissione di Vigilanza, Barbara Floridia, chiede «più equilibrio» ai vertici dell’azienda

