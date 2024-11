Migranti dispersi, nessuna traccia 

Nessuna traccia dei migranti dopo il naufragio del loro barchino avvenuto giovedì. Le ricerche dei mezzi di soccorso della Capitaneria di porto e dei vigili del fuoco erano riprese ieri alle prime luci del mattino nelle acque antistanti il poligono militare di Capo Teulada. Gommoni e motovedette in mare ed elicotteri dall’alto hanno scandagliato per tutta la giornata di ieri il tratto al largo di Cala Zafferano, la zona dove i 27 algerini messi in salvo dei militari dell’Esercito e dai vigili del fuoco hanno dichiarato di aver visto sparire tra le onde i loro compagni di viaggio.

Risultato: nessuno. E le speranze di ritrovare in vita i giovani africani dispersi sono ormai ridotte al lumicino. A meno che non siano riusciti a raggiungere qualche spiaggia e abbiamo fatto sparire le loro tracce. Ipotesi comunque considerata poco verosimile dalle forze in campo vista la natura dei luoghi.

Il giallo

Quanti erano i dispersi? In un primo momento si era parlato di otto algerini, poi di quattro. Numeri mai confermati dalle fonti ufficiali, che su questo naufragio hanno fatto calare una cortina di riservatezza invalicabile. Di sicuro si sa solo che l’Esercito giovedì mattina, verso mezzogiorno, aveva riportato a riva undici nordafricani che cercavano di raggiungere a nuoto la costa dopo l’affondamento del loro barchino, e che poi le ricerche hanno permesso di mettere al sicuro altri 16 algerini, infreddoliti, stanchi e affamati, tra i quali anche tre donne, recuperati tra Cala Zafferano e il poligono militare.

Le ricerche

Sono state le dichiarazione rilasciate dai sopravvissuti a far scattare le ricerche dei dispersi che sono proseguite sino a ieri all’imbrunire e che ricominceranno questa mattina. È la Guardia costiera, centrale operativa di Roma, che segue questa emergenza, come sempre accade quando si tratta di incidenti lungo la rotta dei migranti in fuga dall’Africa e diretti nelle coste italiane, comprese quelle del Basso Sulcis, da almeno dieci anni molto battute dagli algerini.

Il timore è questa volta il mare abbia spento il sogno di un gruppo di migranti di costruirsi una nuova vita lontano dalla guerra e dalla miseria. Sicuramente questo fatto ha riproposto con forza la mancanza in pianta stabile di un presidio istituzionale di pronto intervento nel porto di Teulada, previsto nel locali della Marina, all’atto della progettazione della struttura da diporto, venti anni fa. Ormai non si può parlare di fatti sporadici, perché la linea di navigazione tra Algeria e Sardegna, quanto a rotta migratoria, è una realtà consolidata, quasi una continuità territoriale. Ieri pomeriggio i barchini precari sono stati avvistati anche a Chia, carichi di decine di persone: i pescatori locali li hanno visti mentre si liberavano di taniche di carburante ormai vuote.

I Comuni

I sindaci in prima fila di fonte a questi sbarchi di clandestini, Paolo Dessì (Sant’Anna Arresi) e Angelo Milia (Teulada), pongono l’accento sulla sicurezza della navigazione e sulla difficoltà di vigilanza, compito che non può essere delegato ai Comuni. «Il Municipio non dispone di mezzi atti al controllo e vigilanza in mare, tuttavia supporta le forze dell’ordine e la Capitaneria, affiancando nel servizio la polizia locale, per i servizi tecnici e per il recupero dei natanti utilizzati per superare il Canale di Sardegna», chiude Milia.

RIPRODUZIONE RISERVATA