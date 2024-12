Migranti della salute, la battaglia dei sardi per diritti e rimborsi  

L’hanno ribattezzata “la legge dei diritti negati”, la 26 del ‘91. Dovrebbe aiutare i malati sardi (migliaia ogni anno) che vanno fuori per interventi chirurgici e curarsi, prevede di rimborsare le spese ai pazienti e ai loro accompagnatori, ma ogni caso è una vera e propria battaglia. Innanzitutto c’è chi non sa che può usufruire di questo conforto economico, e incredibilmente quando deve affrontare il calvario della partenza non trova operatori che glielo dicono.

Le interpretazioni

Poi c’è chi è informato, ma per ottenere quello che gli spetta, dopo essersi “dissanguato” e a volte indebitato, deve combattere con una burocrazia ottusa e interpretazioni differenti da Asl ad Asl.

Una non prevede il risarcimento se il trasporto avviene con un aereo militare, perché la richiesta non è stata inoltrata precedentemente (e come si fa a prevedere in anticipo che ti trasferiranno d’urgenza da una struttura nell’Isola a quella di un’altra regione perché sei in pericolo di vita?). Un’altra non contempla il sostegno per il secondo accompagnatore neppure se si tratta di un minore disabile (e come fa una mamma da sola a spostarsi con bambino e bagagli?). Ancora: devi fare una visita fuori regione alle 8.30 del mattino, e la diaria di 90 euro te la danno per una sola giornata (senza tenere conto che l’aereo bisogna prenderlo il giorno prima e spesso non si riesce neppure a rientrare entro le 48 ore). Un altro episodio: niente indennizzo di taxi “speciale”, anche se per uno che si muove su sedia a rotelle è impossibile utilizzare un normale mezzo pubblico per andare da Fiumicino al centro dove viene assistito.

Le cause

Francesca Dettori di storie drammatiche ne conosce un’infinità. È portavoce dell’associazione Diritto alla salute, gira per i paesi della Sardegna a spiegare i benefici di una norma che seppur datata garantisce aiuti ai migranti della salute, e insieme con alcuni avvocati si occupa di preparare le cause legali contro le Aziende sanitarie: «Le vinciamo tutte», dice, «da quando abbiamo cominciato l’attività, nel 2015, il 100% sono andate a buon fine. Però, passano anche due anni prima di arrivare alla conclusione, e ciò che dispiace è che troppe persone non sanno dell’esistenza di questa legge, oppure si arrendono al primo diniego, al funzionario superficiale che dice “niente da fare, per te la norma non si può applicare”».

Il tema riguarda moltissimi sardi, sono circa 14mila all’anno quelli che espatriano per curarsi, l’indice di fuga per certe patologie (dati Agenas) è elevatissimo: 42,10% per il tumore al polmone, 40,4% per il pancreas, 35% per colecisti, 21% per il tumore alla mammella (nel 2023 sono state 360 le donne che sono andate al Nord per l’operazione).

Le domande

«L’ultima richiesta di aiuto ci è arrivata da una donna di Porto Torres: la madre 70enne deve partire a gennaio all’Istituto tumori di Milano per un intervento alla bocca. Il padre la deve accompagnare, ma non sa come muoversi, dove alloggiare nei due mesi in cui dovrà stare lì. Abbiamo chiesto: la domanda alla vostra Asl l’avete fatta? “Quale domanda?”, ci hanno risposto. Ecco, questo è l’ennesimo caso in cui chi deve andare fuori per curarsi non sa che può avere il rimborso di tutte le spese. Lo specialista che li ha messi in contatto con un suo collega lombardo non li ha minimamente informati che esiste la legge 26», racconta Renato Pischedda, portavoce di Svs viaggi per la salute, associazione che si occupa di migrazione e di trasporti sanitari. «Quest’anno le chiamate ai nostri uffici sono state 1.500, il 25% delle quali per capire come fare per una trasferta e, se i redditi sono bassi, anticipiamo noi tutto quanto, salvo poi ovviamente provare a rivalerci con le Asl, ognuna delle quali fa quello che le pare, boccia moltissime richieste senza fornire nessuna motivazione, e chiede cose che esulano completamente dalla norma».

