Migranti, delega a Mantovano 

Evitare che la marcia verso le Europee si trasformi in una lunga campagna elettorale è l'auspicio di Palazzo Chigi. Nei prossimi dieci mesi «è naturale che si valorizzino le differenze» fra i partiti della maggioranza, ammette Giorgia Meloni, comunque «ottimista» sulle capacità di «sintesi» della coalizione e convinta che «nessuno metterà a repentaglio tutto questo per un punto percentuale alle Europee». La speranza rischia di essere più volte messa alla prova dei fatti, a cominciare dalle scelte su una manovra dalle «poche» risorse, e proseguendo con una serie di dossier su cui non c'è perfetto allineamento fra gli alleati. Uno potrebbe essere anche il superbonus. Per Meloni ha generato «la più grande truffa ai danni dello Stato». Nessuno per ora parla di un'ulteriore stretta, ma da FI chiedono «di salvaguardare chi ha investito e riposto fiducia nelle norme dello Stato».

Il negoziato europeo

Una frizione fra gli azzurri e Palazzo Chigi si è già consumata a inizio estate con la tassazione degli extraprofitti sulle banche, con un chiarimento fra la premier e Antonio Tajani. Meloni ha rivendicato «la responsabilità politica» di quella mossa. E lunedì FI e Lega hanno preso atto che la premier ha accentrato a Palazzo Chigi anche la gestione della questione migranti, convocando in maniera permanente il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, delegata al sottosegretario Alfredo Mantovano. I leghisti avrebbero considerato il passaggio della regia come un'estromissione da uno dei dossier tradizionali di loro “competenza”. Matteo Salvini «è invitato permanentemente» al Cisr, gettano acqua sul fuoco dalla Lega, ma un suo obiettivo dichiarato è un nuovo decreto sicurezza. Mentre il Financial Times si domanda se «l'Italia sprecherà l'opportunità da 200 miliardi di euro» del Pnrr, a Roma si guarda alle trattative sul Patto di stabilità. Il negoziato europeo è uno dei temi che Meloni affronterà oggi ad Atene.

