Migranti, dall’Ue sostegno a Roma  

Bruxelles. «La Commissione è molto preoccupata per l'aumento degli arrivi in Italia». L'esecutivo Ue batte finalmente un colpo, anche se il Patto sulla migrazione è ancora in fase di negoziazione tra i 27 Stati membri, con le note rimostranze di Polonia e Ungheria.

Per Bruxelles, l'Italia non è lasciata da sola. «La Commissione contribuisce a decongestionare l'hotspot di Lampedusa, attraverso l'assistenza aerea per trasferire i migranti vulnerabili in altre località italiano», assicura la portavoce per gli Affari interni, Anitta Hipper. Nessuno nega che l'Italia resti sotto pressione, dunque c'è la volontà di continuare ad assisterla. Le agenzie dell'Ue Frontex, Euaa (asilo) ed Europol hanno dispiegato «450 persone in Italia». Per quanto riguarda richiedenti asilo e rifugiati, il «riferimento» per la Commissione è la direttiva sulle condizioni di accoglienza. L'Euaa supporta l’Italia sulle procedure di asilo e sull'accoglienza, con l'invio di esperti».

E poi ci sono i soldi: Bruxelles evidenzia che l'Italia può contare sui 520 milioni di euro del fondo Asilo per l'accoglienza e i mediatori culturali e sui 315 milioni dello Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, per le operazioni di ricerca e salvataggio e la gestione degli hotspot. Si aggiungono gli 83 milioni del Fondo per la sicurezza interna, per la lotta al traffico di migranti e il sostegno alle vittime di violenza. «L'Italia sta beneficiando di 1,96 miliardi di aiuti Ue dal 2015», nota la commissione.

Sul fronte della solidarietà è attivo il Meccanismo di redistribuzione volontaria concordato nel giugno 2022 da 19 Stati membri e quattro Paesi associati a Schengen. I numeri sono striminziti. Al 22 agosto, degli ottomila impegni presi dagli Stati aderenti, sono state effettuate finora 2.548 ricollocazioni in totale da tutti i Paesi Med5, di cui 1.076 dall'Italia. «Un numero significativo di impegni è stato reso disponibile, soprattutto da Germania e Francia, e altri trasferimenti sono in programma», assicurano alla Commissione.

RIPRODUZIONE RISERVATA