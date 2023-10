«Migranti, c’è la giudice con la sinistra» 

Un video fa di nuovo finire nella bufera la giudice di Catania Iolanda Apostolico, che ha annullato il trattenimento di quattro migranti nel Cpr di Pozzallo, sconfessando il decreto Cutro. E provoca un botta e risposta tra la Lega e l'Associazione nazionale magistrati che esprime la sua preoccupazione per la tendenza a scandagliare la vita privata dei magistrati, piuttosto che criticare nel merito i loro provvedimenti. Mentre la diretta interessata si trincera nel silenzio. «Sono al lavoro e non posso parlare», risponde a chi la chiama per chiederle una reazione.

Il filmato

A postare quei pochi minuti di girato su X è Matteo Salvini che scrive: «25 agosto 2018, Catania, io ero Vicepremier e Ministro dell'Interno. L'estrema sinistra manifesta per chiedere lo sbarco degli immigrati dalla nave Diciotti: la folla urla "assassini" e "animali" in faccia alla Polizia. Mi sembra di vedere alcuni volti familiari…». Il riferimento è proprio alla magistrata, che poco dopo viene riconosciuta dal deputato siciliano della Lega Anastasio Carrà nella donna che nel filmato è tra il cordone della polizia e i manifestanti. Nel video anche il compagno di Apostolico «pubblicamente schierato contro la Lega e dalla parte dei manifestanti». Ce n'è abbastanza perché Salvini, che oggi tornerà in un'aula giudiziaria a Palermo per il processo Open Arms, esprima il suo «sconcerto per quello che sta emergendo».

Reazioni

Poi è tutto un susseguirsi dichiarazioni per chiedere ad Apostolico spiegazioni e al ministro Nordio di riferire al più presto in Aula. Contro Apostolico c'è «un accanimento misogino» reagisce dall'opposizione la capogruppo di Avs alla Camera, Luana Zanella. Il leader dei 5S Giuseppe Conte è convinto che i magistrati debbano non solo essere ma anche apparire imparziali ma avverte il governo: «Non faccia dei giudici i nuovi nemici». Con la Lega si schiera invece Matteo Renzi, pur non condividendo la politica del governo sull'immigrazione: «Trovo scandaloso che un magistrato vada in piazza. Se vuoi fare politica, non fai il magistrato». L'Anm esprime tutto il suo allarme. «Si accentua la tendenza a giudicare la terzietà del giudice, che va valutata dentro il processo, andando dalla critica del provvedimento, che è legittima, allo screening della persona, cioè vedere chi è il giudice anzichè guardare quello che ha scritto. Sono preoccupato dalla china che si imbocca», dice il presidente Giuseppe Santalucia.

