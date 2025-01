Migranti, Cassiopea verso l’Albania 

Migranti in Albania, il governo tenta per la terza volta di far partire l’accordo sottoscritto un anno fa dai premier Giorgia Meloni e Edi Rama. Ieri erano 49 i migranti (in prevalenza bengalesi) in viaggio verso il porto di Shengjin sul pattugliatore Cassiopea della Marina. Arriverà a destinazione fra stanotte e martedì. Nell’hotspot italiano verranno sottoposti alla “procedura accelerata di frontiera” per la presentazione richiesta di asilo. Tutto salterà, poi, se come a ottobre e novembre il giudice non convaliderà il trattenimento nel vicino centro di Gjader. Intanto, complici le condizioni meteo favorevoli, c’è un’impennata di partenze dalle coste africane. E si registra nuova tragedia del mare: un’imbarcazione è naufragata in acque maltesi a circa 50 miglia da Lampedusa; la nave ong Sea Punk ha recuperato i cadaveri di due bambini. In 349 sono invece sbarcati a Lampedusa, cui si aggiungono i 240 di sabato.

