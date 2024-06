Migranti, asset russi e Piano Mattei 

Bari. Il vertice, visto con gli occhi della delegazione italiana, è andato come doveva andare. Per la presenza “storica” di papa Francesco, per il Piano Mattei che entra nelle conclusioni e il traffico di migranti che diventa un tema su cui i 7 lanciano una “coalizione” per il contrasto. Ma anche per la presenza di tanti leader esterni al gruppo, da quelli africani al turco Erdogan, dall’indiano Modi al brasiliano Lula, passando per l’argentino Milei. E nel bilancio positivo che Palazzo Chigi si prepara a chiudere non manca l’appoggio di Joe Biden, che apprezza la posizione chiara dell’Italia a difesa dell’Ucraina, per aiutare la quale servirà come il pane l’intesa raggiunta sugli asset russi. Un risultato tutt’altro che scontato alla vigilia.

Più complicata la partita diplomatica sul tema dei diritti - prima l’aborto, poi la protezione delle persone Lgbtqi+ -, un braccio di ferro su cui si sono misurate le distanze tra i leader, che pure hanno adottato insieme la dichiarazione finale. Giorgia Meloni era intervenuta di persona a respingere azioni «da campagna elettorale» al G7 dopo che l’esplicito riferimento all’aborto dell’ultimo vertice era stato assorbito nel generico «reiterare» gli impegni di Hiroshima, incontrando il “rammarico” di Emmanuel Macron (e i dubbi della Casa Bianca).

