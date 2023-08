Migranti, asse Grecia-Italia 

L’Unione europea deve riconoscere con maggior forza le istanze dei paesi mediterranei sulla gestione dei migranti: Italia e Grecia sono unite da questo obiettivo, uno dei focus dell’incontro fra Giorgia Meloni e Kyriakos Mitsotakis ad Atene, dove la premier è volata ieri sera per una visita lampo.

Un faccia a faccia seguito da una cena di lavoro fra due leader di estrazioni diverse che però difendono interessi nazionali in questo momento allineati, e che potrebbero fare fronte comune anche nel complesso negoziato a Bruxelles sul nuovo Patto di stabilità. Senza contare che, secondo molti osservatori, il primo ministro greco rappresenta per la leader di FdI e dei Conservatori europei un ponte con il Ppe. Meloni reduce dalla visita a Caivano e Mitsotakis da un teso dibattito parlamentare sugli incendi che hanno flagellato il suo Paese, si sono ritrovati a Palazzo Maximos. Nei mesi scorsi hanno dovuto entrambi fare i conti con una strage di migranti, quella di Cutro e quella al largo di Pylos, tragedie di un fenomeno che non accenna a calare lungo le rotte del Mediterraneo centrale e orientale. Una situazione complessa da gestire.

La polemica

Intanto in Italia una frase del consigliere regionale di Fdi Joe Formaggio scatena un putiferio. «Voglio vedere la maggioranza dei cittadini veneti di pelle bianca. E anche la gente la pensa così». Poi Formaggio si è scusato, spiegandola come l'inizio di «un ragionamento provocatorio». Ma dal suo partito, Giovanni Donzelli ha fatto sapere che la registrazione della trasmissione tv è stata inviata alla commissione di disciplina di Fratelli d'Italia, «per valutare conseguenti provvedimenti». Dice Donzelli: «In Fdi non c'è spazio per il razzismo. Valutare le persone in base al colore della pelle è incompatibile con noi». Joe Formaggio, ex sindaco di Albettone - comune vicentino in cui piantò cartelli stradali di "divieto ai nomadi" - ha costruito sulle espressioni razziste e discriminatorie la sua ascesa politica. Mercoledì sera, in diretta su Rete Veneta, presenti in studio anche esponenti regionali del Pd, Formaggio, sul tema dell'accoglienza ai migranti, ha detto: «Oggi sono andato in viale Milano a Vicenza, ero l'unico bianco. Non mi piaceva e non piace nemmeno alla maggioranza delle persone. Non possiamo fare diventare l'Italia la seconda Africa».

RIPRODUZIONE RISERVATA