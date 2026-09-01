Migranti, approdano al porto quattro barchini 

Sbarchi senza fine nelle coste del Sulcis, Anche nella serata di lunedì sono sbarcati al porto commerciale di Sant’Antioco una cinquantina di migranti. Li ha intercettati la guardia di finanza mentre, a bordo di quattro barchini di vetroresina, raggiungevano la costa. Un gruppo di 19 persone, tra cui quattro donne, tre bambini piccoli e altri minori, è stato fatto salire sulla motovedetta e accompagnato al porto, mentre gli altri tre barchini hanno proseguito autonomamente scortati dall’imbarcazione delle fiamme gialle.

Ad attenderli, il personale di terra della sezione navale della finanza di Sant’Antioco, quello di Frontex, gli agenti del commissariato di polizia di Carbonia e i carabinieri. Presenti anche i volontari della protezione civile Assosulcis di Sant’Antioco, che hanno portato l’acqua. C’erano anche i volontari del 118 di Calasetta, che hanno preso in carico un ragazzo arrivato con una gamba fratturata, trasportato all’ospedale Sirai di Carbonia. Dopo i primi controlli, il gruppo è stato accompagnato fino all’hotspot di Monastir a bordo di due mezzi.

Intanto in mare proseguono le operazione di ricerca da parte del velivolo Volpe della guardia di finanza e della guardia costiera: hanno localizzato altri due barchini che si stanno dirigendo verso le coste del Sulcis.

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