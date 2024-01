Migranti, anno nuovo con sbarchi  

Lampedusa. Migranti, ancora sbarchi. Il nuovo anno si è aperto così come si era chiuso il 2023. Negli ultimi 12 mesi, secondo i dati forniti dal Viminale, l'aumento degli arrivi si è attestato su un +50%. Un trend che sembra essere confermato anche nel primo giorno del 2024.

Subito dopo la mezzanotte del 31 dicembre sono stati due gli arrivi a Lampedusa per un totale di 91 persone. A soccorrere i due barchini, partiti da Sfax in Tunisia, è stata una motovedetta di Frontex. A bordo dei mezzi c'erano 44 persone originarie di Guinea e Gambia e 47 di Mali, Guinea, Siria e Sudan.

Ad oggi sono 981, tra questi 77 minori non accompagnati, i migranti ospiti dell'hotspot dell'isola. Sono previsti due trasferimenti con i traghetti di linea per 650 persone. I primi 350 sono arrivati in serata a Porto Empedocle. Resta, intanto, in stato di fermo nel porto di Bari la nave Ocean Viking della Ong Sos Mediterranèe. L'imbarcazione era approdata nello scalo pugliese il 30 dicembre per consentire lo sbarco di 244 persone salvate in zona Sa libica.

«Le autorità italiane accusano la Ocean Viking - spiega la Ong - di non aver rispettato le istruzioni di procedere senza indugio e con rotta diretta, verso il luogo di sicurezza assegnato. Supponiamo che la nostra presunta inosservanza consista in un piccolo cambiamento avvenuto dopo aver ricevuto la segnalazione di un caso di pericolo con almeno 70 naufraghi a sole 15 miglia nautiche di distanza». Il salvataggio però non sarebbe avvenuto perché «la posizione aggiornata dell'imbarcazione in difficoltà ha poco dopo mostrato che si trovava a 60 miglia nautiche più a nord. A quel punto la Ocean Viking ha immediatamente ripreso la rotta verso il porto di Bari che è stato raggiunto senza alcun ritardo».

«Se seguire il diritto marittimo internazionale è un crimine, noi siamo colpevoli», afferma Anita, coordinatrice della ricerca e del soccorso a bordo della Ocean Viking.

RIPRODUZIONE RISERVATA