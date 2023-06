Migranti, anche oggi e domani decine di eventi a Monte Claro 

Incontri, manifestazioni, laboratori interculturali, degustazioni multietniche e spettacoli. Al parco di Monte Claro anche oggi e domani prosegue Idexpo, International diasporas expo, la manifestazione che ha l'obiettivo di cambiare la narrazione del mondo dei migranti.

Nell’isola risiedono 51.426 migranti, al 2020, che rappresentano il 3,2% della popolazione sarda e l'1% della popolazione nazionale. «Vogliamo parlare di questo mondo, del contributo complessivo che offre alla società sarda, nel suo insieme, in un'ottica di inclusione e condivisione del vivere sociale e civile», spiega Elizabeth Rijo, presidente del Codisard, Coordinamento diaspore in Sardegna. «Idexpo non è solo la rappresentazione etnica, gastronomica e folclorica delle specificità dei migranti, ma occasione per un confronto a tutto campo fra culture, produzioni artistiche e attività imprenditoriali».

Anche in questo fine settimana dalle 10 alle 23, ogni giornata sarà dedicata ai migranti di un continente: ieri è stata protagonista l'Africa, oggi l'America e domani l'Eurasia. Tra le tante attività dedicate a bambini e adulti: oggi dalle 20 esibizione di Bruno Corda e Is Prexiaus e di Dress In Black e Bandaliga; domani Max Cottafavi con un tributo a Ligabue.

