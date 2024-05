Migranti, altri fondi per i servizi 

Dopo un lungo percorso, iniziato poco meno di un anno fa, nei giorni scorsi è stata finalmente approvata la graduatoria definitiva dei progetti presentati per il “Fondo asilo, migrazione e integrazione”.

E la Prefettura di Oristano avrà poco meno di 300mila euro «per potenziare i servizi prefettizi in campo migratorio, rafforzando la rete degli attori territoriali coinvolti e migliorando il processo di gestione del flusso dei migranti e la qualità dei servizi loro offerti, attraverso la partnership con un soggetto privato con un’esperienza pregressa nella gestione di progetti rivolti ai migranti».

E dopo la pubblicazione di un avviso pubblico i servizi saranno attuati dalla congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo de Paoli, con sede a Cagliari, «da sempre al servizio dei soggetti più fragili e bisognosi, grazie ad un'organizzazione all’avanguardia e a collaboratori di esperienza».

«Devo per prima cosa complimentarmi con tutta la mia squadra – ha sottolineato il prefetto, Salvatore Angieri – per il grande risultato ottenuto che ci ripaga del lavoro svolto in questi ultimi mesi. Come Prefettura di Oristano, da sempre in prima fila nell’ascoltare le esigenze dei più bisognosi finalmente potremmo, insieme al supporto delle suore Vincenziane di Cagliari, migliorare la qualità del servizio di accoglienza e integrazione dei cittadini stranieri ospiti dei nostri centri». ( m. g. )

