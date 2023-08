Migranti alla ricerca di futuro 

Un centro di accoglienza straordinario per ospitare i migranti in città. La cooperativa “Il Sicomoro” di Cagliari, operativa dal 2007, ha inaugurato nel mese di giugno, in convenzione con la Prefettura di Nuoro, un nuovo Cas. «Abbiamo risposto a un avviso pubblico della Prefettura di Nuoro e oggi abbiamo una sede in via Redipuglia che accoglie 25 richiedenti asilo - racconta la presidente della cooperativa Stefania Russo -. Si tratta di uomini single, la maggior parte di loro viene dal Pakistan, ma anche Bangladesh, Gambia e Guinea».

Gli ospiti, tutti giovanissimi, hanno diritto ad avere vitto e alloggio, assistenza sanitaria e legale e accompagnamento all’inclusione sociale. Nella struttura di accoglienza viene insegnato a quali numeri di emergenza rivolgersi per eventuali problemi, a quali uffici, dove si trova il pronto soccorso più vicino; si svolgono lezioni di conoscenza del territorio e di lingua italiana. Nella sede sette operatori si occupano di loro: un mediatore, un operatore legale, un’ausiliaria, un custode notturno, una coordinatrice, una psicologa e un insegnante di lingua.

«Nel centro di accoglienza abbiamo raggiunto il numero massimo di 25 ospiti. Adesso i ragazzi dovranno essere sentiti da una commissione per capire se possono restare ancora qui o no, la maggior parte di loro avrà il colloquio a fine anno. Se la risposta risulterà positiva sarà loro concessa protezione e continueranno ad alloggiare a Nuoro, se negativa no - dice la presidente -. Ci auguriamo che nel frattempo trovino un lavoro, anche perché una volta ottenuto un valido documento riescono a spostarsi e a trovare condizioni di vita migliori in città più grandi che offrono maggiori opportunità». Anche in situazioni migliori, la cooperativa “Il Sicomoro” garantisce un supporto a cornice di tutto l’operato svolto nella struttura per accompagnarli all’autonomia e all’inclusione totale. «Nelle altre sedi dove operiamo in Sardegna abbiamo aziende che richiedono forza lavoro, principalmente in agricoltura, pastorizia ed edilizia. A Nuoro ancora nessuna richiesta, ma siamo attivi da poco - spiega Rossi -. Visti i continui sbarchi penso sarà dura per il terzo settore assumere questi ragazzi che sono come delle macchine da lavoro (così come succedeva ai nostri nonni quando partivano in Argentina). Sono persone che vengono qui alla ricerca di una vita migliore, lavorano con lo scopo di aiutare le famiglie rimaste nella terra d’origine. Speriamo che anche per loro arrivi qualche domanda».

