Migranti abbandonati sul barchino in avaria: tre scafisti in carcere  

Sono accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di aver abbandonato in mare dieci migranti su un barchino con il motore in avaria. Tre giovani algerini sono stati fermati dagli investigatori della Squadra Mobile al termine delle indagini sui recenti sbarchi – più di 200 gli arrivi nell’ultimo fine settimana – coordinate dal sostituto procuratore Rossella Spano: il fermo, con custodia in carcere, è stato convalidato dopo l’udienza davanti alla gip Giulia Tronci.

L’operazione e gli accertamenti svolti dalla Polizia, con gli agenti della sezione Criminalità diffusa e dei Falchi della Mobile, e la collaborazione della Scientifica e dell’Ufficio Immigrazione, ha permesso di ricostruire quanto accaduto. Secondo le accuse i tre algerini (Haytim Bititti, 23 anni, Ibrahim Rmili, 20, e Moussa Metidje, 36) avrebbero dovuto portare due barchini con a bordo 20 migranti, da Annaba alle coste del Sulcis. Durante la traversata però un’imbarcazione ha avuto un’avaria al motore: due dei tre presunti scafisti hanno così abbandonato il barchino minacciando i passeggeri con dei coltelli affinché rimanessero a bordo, abbandonati così a 70 miglia dalle coste dell’Algeria. Appena venuti a conoscenza di questo fatto, i poliziotti hanno segnalato il tutto alla Capitaneria di Porto per le ricerche, che non hanno avuto alcun esito.

I tre sono stati identificati grazie alle testimonianze raccolte, con la collaborazione degli operatori di Frontex, tra i migranti e ad alcuni filmati effettuati con i telefoni cellulari. Sono così iniziate le ricerche, non facili, dei tre che si erano allontanati dal centro di primo soccorso di Monastir, rintracciati e fermati in piazza Matteotti. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA