Migranti a lezione di ceramica sarda 

Venti giovani con un passato difficile alle spalle, in fuga da guerre e povertà, e la speranza di un futuro migliore. Sono i protagonisti del progetto di inclusione lavorativa per il “rafforzamento e la valorizzazione dei giovani con background migratorio”, finanziato dalla Regione e organizzato dall’associazione Gno’ Nu in collaborazione con la Fondazione Claudio Pulli. Un percorso dedicato all’integrazione dei giovani migranti, iniziato lo scorso anno e presentato ufficialmente a Selargius, a Casa Ligas. «Il nostro futuro è qui», dicono gli aspiranti artigiani - tutti fra i 18 e i 23 anni - arrivati da Mali, Burkina Faso, Benin, Nigeria, e dalla Costa d’Avorio.

Il progetto

Prima tappa Lampedusa dopo un viaggio della fortuna, poi l’ultima traversata verso la Sardegna. Qui questi giovani vogliono costruirsi una nuova vita, imparare un mestiere e magari mettere radici. «Con questo progetto abbiamo cercato di indirizzarli verso una passione che può diventare un lavoro, partendo dalle loro capacità e dai loro interessi», spiega il presidente dell’associazione Gno’ Nu, Felix Adandedjan. «Con un obiettivo su tutti: non lasciarli allo sbando per strada una volta arrivati in questa meravigliosa isola».

I maestri ceramisti

Un anno fa il via ai corsi nella sede di via Togliatti, la “casa” dei maestri ceramisti di Selargius, i fratelli Roberto e Nanni Pulli. «È stata una bella esperienza anche per noi, un incontro fra culture che ci ha arricchito», dice Nanni Pulli. «Hanno dimostrato molto interesse durante le ore di laboratorio, e lavorato in modo serio e scrupoloso. Il nostro obiettivo è che questi giovani possano aprire la loro attività proprio qui a Selargius, perché il percorso di integrazione deve andare avanti».

Le storie

Nell’ultimo anno i ragazzi hanno realizzato vasi, piatti, porta oggetti, caraffe per l’acqua. Fra loro ci sono Precious Igbinovia - l’unica ragazza del gruppo - e Mohamed Abdoul Bassti: «Abbiamo lasciato il nostro Paese per venire qua e migliorare il nostro futuro, insieme ci stiamo impegnando per realizzare questo sogno», le sue parole durante l’incontro a Casa Ligas. Presenti anche il presidente del Consiglio comunale Tonino Melis. Insieme a lui una delegazione regionale, con Carla Medau in rappresentanza dell’assessorato al Turismo: «Questa è la dimostrazione di come i finanziamenti si concretizzano in attività reali e in un’opportunità per voi giovani di trovare uno sbocco anche lavorativo».

Dopo la mostra-convegno a Selargius ci sarà una presentazione pubblica finale con l’assessorato regionale al Lavoro che ha finanziato il progetto. E infine la consegna degli attestati, dopo i quali i migranti potranno pianificare il loro futuro.

