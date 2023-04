Migranti a Elmas, lite Pd-Truzzu 

«Sono migranti ma si tratta di persone, che non possono e non devono essere trattati come cose, da spostare all’occorrenza per non turbare il sentimento di coloro che accompagneranno Sant’Efisio nel suo percorso verso Pula o ancora peggio per necessità logistiche legate alla festa».

Il Pd di Elmas polemizza contro la decisione del sindaco, Paolo Truzzu, di trasferire in una palestra in disuso del loro comune i migranti che erano accampati in viale La Plaia dopo lo sgombero dell’immobile di via Riva di Ponente nel quale vivevano.

«Non è accettabile che chicchessia venga mandato a vivere in una palestra, peraltro in disuso, luogo certamente inadatto, nonostante pare abbiano anche deciso di fare dei lavori per adattarlo a tale scopo», attacca il segretario cittadino Umberto Spiga in una nota condivisa dai consiglieri comunali Giacomo Carta, Fabiola Nucifora, Valter Piscedda, Umberto Spiga e Sara Piras.

«Poco conta che la decisione sia stata presa in seno al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e perorata dal prefetto. In quell’occasione», sostengono gli esponenti dem, «il sindaco di Cagliari avrebbe potuto, anzi dovuto, accollarsi l’onere di trovare una soluzione alternativa per quelle persone, a Cagliari, in strutture del comune, o come estrema ratio alloggiandoli in locanda, a proprie spese, come fanno gli altri sindaci. La politica dello scarica barile è del tutto censurabile, oltreché sintomatica di una gestione della cosa pubblica da parte del sindaco di Cagliari individualista ed egoista. Siamo ridiventati autonomi nel 1990 per essere liberi di decidere da noi ciò che doveva avvenire nel nostro territorio, e non possiamo accettare che Cagliari eserciti ancora oggi la sua matrignità».

La replica di Truzzu