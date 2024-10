Migrante ucciso, indagato il poliziotto 

Verona. La Procura scaligera ha deciso di iscrivere sul registro degli indagati l’agente della Polfer che domenica ha sparato e ucciso Mossa Diarra, 26 anni, cittadino del Mali con regolare permesso di soggiorno. Per la vittima ieri in centinaia si sono dati appuntamento davanti alla stazione di Porta Nuova, dove è avvenuta l’aggressione finita nel sangue. Intanto dal centrodestra, dopo il ministro Matteo Salvini è il capogruppo dei senatori azzurri, Maurizio Gasparri, a prendere posizione in favore del poliziotto.

Il provvedimento

Per i magistrati veronesi, l’uccisione del migrante si inserisce «certamente in un contesto di legittima difesa posta in essere dal poliziotto – ha scritto in una nota il procuratore capo Raffaele Tito. Tuttavia le indagini sono orientate a valutare se vi sia stata o meno una condotta colposa». Che «si ha quando c'è una reazione di difesa esagerata; non c'è la volontà di commettere reato, ma viene meno il requisito della proporzionalità tra difesa e offesa, configurandosi così una valutazione sbagliata della reazione difensiva». Il poliziotto, «con grande lealtà d'animo e forte senso istituzionale», si è reso fin da subito disponibile all'interrogatorio del pm «ricostruendo dettagliatamente i fatti». E ancora: «Il comportamento aggressivo e apparentemente senza valido movente tenuto dal giovane era stato da lui iniziato circa due ore prima e in una zona della città distante dalla stazione ferroviaria».

Solidarietà e voci contro

Il sit-in in memoria del 26enne ucciso è stato organizzato dal Laboratorio autogestito Paratodos. Alla manifestazione hanno partecipato rappresentanti del Coune, attivisti e cittadini, che hanno chiesto «giustizia per Moussa». Su uno striscione si leggeva: «Non ti dimenticheremo e ci mancherai». Davanti alla cattedrale, alla presenza del vescovo Domenico Pompili, c’è stata la “Preghiera giovani”, «un momento di speranza e pace», ha detto l’alto prelato. In difesa del poliziotto si è schierato Gasparri, dopo che Salvini, domenica, sul migrante ha scritto via social l’esatto contrario del manifesto esposto al sit-in: «Non ci mancherai». Il capogruppo azzurro a Palazzo Madama ha detto di «essere personalmente a disposizione per la tutela morale, legale e ogni forma di assistenza per l'agente della Polizia che viene indagato per eccesso colposo di legittima difesa. Gli va dato ogni tipo di sostegno».

RIPRODUZIONE RISERVATA