Piazza Matteotti.
02 novembre 2025 alle 00:18

Migrante pestato nella notte di Halloween 

Erano in tre e l’hanno pestato brutalmente, ma quando sono arrivati i carabinieri della stazione di Stampace gli aggressori si erano già dileguati. In piazza Matteotti, nella tarda nottata di venerdì, c’era solo il nordafricano aggredito, che era stato colpito con numerosi pugni e calci. L’ha soccorso un equipaggio del 118, che ha trasportato lo straniero al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu. I medici hanno deciso di ricoverarlo a causa della gravità delle lesioni, ma l’uomo non è comunque in pericolo di vita. Gli stessi carabinieri stanno indagando per risalire agli autori di questa brutale aggressione.

È il fatto più grave accaduto venerdì notte nel centro storico, dove si svolge la movida dei cagliaritani. Proprio in quella zona, i militari del Comando provinciale hanno organizzato un servizio di prevenzione per prevenire violenze connesse all’abuso di alcool e di droga.

Durante la nottata, i militari della Compagnia - impegnati con pattuglie rinforzate - hanno sorvegliato i luoghi di ritrovo e le principali strade cagliaritane. Decine le persone identificate e i veicoli controllati dai militari. Alla Marina si sono resi necessari diversi interventi per riportare la calma in momenti di tensione scaturiti dall’abuso di alcolici e droga.

L’attività rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo predisposto dal Comando provinciale in occasione della notte di Halloween, per garantire il sereno svolgimento dei festeggiamenti e la tutela dell’incolumità dei cittadini. L’Arma nei prossimi giorni continuerà a mantenere alta l’attenzione nelle zone più frequentate la notte.

