Sant’Anna Arresi.
09 ottobre 2025 alle 00:38

Migrante algerino arriva senza vita al porticciolo di Porto Pino 

Voleva raggiungere la Sardegna a bordo di un barchino, ma per causa da accertare un uomo di circa 30 anni di origini algerine è arrivato senza vita a Porto Pino. Aveva preso parte a uno dei tanti viaggi della speranza che da anni seguono la rotta Algeria sud Sardegna, a bordo di barchini in legno e vetro-resina, insieme ad altri dieci ragazzi nella speranza di raggiungere il nord Europa. Sogno purtroppo svanito, come già lo scorso 10 agosto per altri due suoi connazionali che hanno perso la vita in un naufragio. La differenza è che quando è arrivato a terra era già privo di vita: i suoi compagni di viaggio, di cui sarà prezioso il racconto, non hanno voluto abbandonare il suo corpo in mare. Attraccati al porticciolo di Porto Pino sono stati raggiunti dagli agenti della volante del commissariato di Carbonia e dai carabinieri oltre che dal personale 118 dell'Avos di Sant'Anna Arresi, e successivamente dal personale medico dell'ambulanza medicalizzato arrivato dall'ospedale Sirai di Carbonia. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. La salma è stata rimossa in serata su autorizzazione del magistrato di turno; resta da capire se verrà effettuato un esame autoptico per accertare le cause della decesso.

