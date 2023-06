Mignani: dobbiamo solo essere più bravi 

Si presentano insieme, il presidente del Bari De Laurentiis e l’allenatore Mignani, nella conferenza prepartita dell’ultimo atto della finale. C’è già aria di grande festa, forse un po’ prematuramente. Ad ogni modo il Bari, partito due stagioni fa dalla C, ha effettuato un grande percorso e già questo è un dato di fatto: «Un risultato che va oltre ogni aspettativa, sono orgoglioso», esordisce il presidente, «non amo autocelebrazioni ma il bilancio credo sia andato oltre ogni attesa. Ci giochiamo la Serie A e questo è già il bilancio».

La certezza

«Se andrà bene – prosegue - consegneremo alla città un premio prezioso. Il pubblico, comunque vada, dovrà ancora fidarsi del nostro operato, siamo un gruppo esperto di imprenditori che ha diversificato, spero di poter lavorare ancora con questo territorio», sottolinea. Passando alla partita – messa quasi in secondo piano - l’allenatore del Bari Mignani analizza l’avversario: «Troveremo una squadra forte, già affrontata, e non siamo mai arretrati di un centimetro, i ragazzi sanno che la partita è in equilibrio. Ci vuole testa e cuore per andare oltre l’ostacolo con la certezza di avere un'intera città a spingerci. Dobbiamo solo essere più bravi di loro».

