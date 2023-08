Migliorie agli istituti scolastici, centomila euro dal Ministero 

Quattrocentotrenta progetti finanziati in tutta Italia, 8 in Sardegna, 1 in Ogliastra: Bari Sardo. Il Comune amministrato da Ivan Mameli è beneficiario di un finanziamento di 100 mila euro destinato al miglioramento delle sedi scolastiche. Le risorse, erogate dal ministero delle Infrastrutture, prendono già una canalizzazione precisa, come spiega il primo cittadino: «L’obiettivo - afferma Mameli, 38 anni - è quello di intervenire pian piano su tutti i plessi scolastici e sulla riqualificazione e ammodernamento delle aree esterne, sia destinate a verde ma anche quelle sportive. Attenzione verrà riservata all’innalzamento della qualità degli spazi destinati al verde». I 100 mila euro si aggiungono ad altri due finanziamenti ottenuti di recente: 250 mila euro per la scuola dell’Infanzia e 360 mila per la nuova mensa scolastica a servizio di tutti i plessi scolastici. «Appena lo scorso anno - precisa il sindaco - siamo intervenuti sulle scuole primarie attraverso un finanziamento regionale di 200 mila euro». La cura del comfort scolastico è un processo che inizia da lontano ed è destinato a proseguire nel prossimo futuro: «Rendere sempre più sicure, belle e accoglienti le scuole è un obiettivo imprescindibile che richiede tempo e tanto lavoro. Un investimento fondamentale per chi crede nel proprio futuro e di quello delle generazioni che verranno. Ringrazio il Ministero, l’assessorato regionale all’Istruzione e tutti coloro i quali hanno contribuito alla realizzazione di questo obiettivo». (ro. se.)

