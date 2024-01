Migliori di Eccellenza, folla in vetta 

Da tre giornate Andrea Porcheddu non raccoglie punti nella speciale classifica dei migliori del campionato di Eccellenza (alla terza giornata di ritorno) ma resta comunque al comando della graduatoria con tredici preferenze. Domenica scorsa il giocatore del Carbonia non ha partecipato al derby, perso, contro l’Iglesias. Un’assenza pesantissima per i biancoblù. Il suo immediato inseguitore, Matteo Gueli, è rimasto fermo a dodici. L’esterno dell’Ossese, in condizioni precarie, nella sfida contro il Ghilarza è subentrato al 44’ del primo tempo per poi uscire dopo 20’ nella ripresa ed è stato raggiunto dall’attaccante della Villacidrese, Michele Suella, votato dall’allenatore della capolista Ilvamaddalena, Carlo Cotroneo. Il giocatore della squadra del Medio campidano è stato uno degli ultimi ad arrendersi contro i maddalenini, che si sono imposti 0-3.

All’inseguimento

Come Porcheddu anche il centrocampista argentino Mauricio Bringas dell’Iglesias non ha preso parte al sentitissimo derby ed è rimasto a quota undici. Il compagno di squadra e di reparto Gianluigi Illario, pur segnando il gol decisivo che ha consentito ai rossoblù di strappare l’intera posta, non è stato indicato tra i tre migliori in campo dal tecnico della compagine avversaria. Rimane a quota undici anche il difensore della Villacidrese, Salvatore Bruno. I tre (Bringas, Illario e Bruno) sono stati aggancianti da Mouhamadou Sakho (Barisardo), Michele Fadda e Fabio Vignati (Sant’Elena) e Lorenzo Camba (Villasimius).

Nel secondo torneo

Cambio al vertice nel girone A del campionato di Promozione dopo l’ultima giornata del girone di andata. Ora al comando c’è Fabio Argiolas, primo a raggiungere la doppia cifra. L’attaccante del Selargius nell’anticipo di sabato scorso al “Santa Sofia” di Arbus ha realizzato una doppietta che ha permesso ai granata di conquistare tre punti pesantissimi. Classe 1983, è sicuramente un calciatore di valore e di esperienza. Nelle precedenti otto stagioni ha indossato la maglia della Ferrini Cagliari realizzando cento reti. Tra le sue esperienze anche quelle con Civitanovese, Ancona e Progetto Sant’Elia sempre in D e poi con Castiadas e Montegranaro in Eccellenza. Alle spalle di Argiolas, con nove punti, Giacomo Chessa (Castiadas), Federico Ruggiero (Gialeto), Alex Tomasi (Gonnosfanadiga), Nicolò Agostinelli (Guspini), Gianmarco Paulis (Monastir) e Simone Contu (Tortolì) sono stati raggiunti da Sergio Aresu (Atletico Cagliari), Buba Darboe (Calcio Pirri) e Nacho Prieto.

Gruppo nord

Nel girone B in testa c’è sempre Emanuele Fini dello Stintino. Si avvicinano gli attaccanti Andrea Usai (Lanteri Sassari) e Domenico Saba (Usinese) che nell’ultimo impegno hanno ricevuto la tredicesima preferenza. A quota 12 Fabio Cocco, il capitano della Nuorese, ha agganciato Davide Baratelli del Tuttavista. «È un piacere essere nelle prime posizioni di questa classifica», dice Cocco, «anche perché i voti vengono assegnati dagli allenatori». Con undici punti Stefano Mereu (Alghero), Massimo Cosseddu (Luogosanto) e Andrea Renzo Iesu (Santa Giusta).

