«Miglioreremo l’amministrazione» 

«Ripartiamo da dove ci siamo lasciati. Il grande attestato di fiducia ricevuto dagli elettori», il 76,5 per cento dei voti, «ci dà ancora più forza per concludere i tanti progetti già avviati».

Ieri, nel giorno dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale, il sindaco Ivan Piras, al suo terzo mandato consecutivo, detta la linea della nuova consiliatura: «Vogliamo operare nel segno della continuità. Dolianova è un esempio a livello regionale per la capacità di intercettare finanziamenti e tradurli in opere».

Le novità

Motivo in più per riconfermare in Giunta tutti gli assessori uscenti. Con due vere novità: il rafforzamento del ruolo della vicesindaca Daniela Sedda, che avrà in mano tutti i procedimenti amministrativi; e il compito assegnato ai consiglieri di maggioranza, ognuno dei quali avrà un incarico specifico «con autonomia operativa e gestionale per portare avanti progetti coerenti con il programma elettorale», ha specificato il primo cittadino.

I compiti

Sedda sarà «una sorta di sindaco facente funzioni», ha sottolineato Piras. Pier Vitale Atzu si occuperà invece di Urbanistica, Opere pubbliche e Pianificazione territoriale; Anna Rita Agus di Politiche sociali, Salute e benessere; Chicco Fenu di Ambiente, Agricoltura, Turismo e Viabilità e Benessere animale; Marianna Scioni di Pubblica istruzione, Sport, Politiche giovanili, Pari opportunità. «L’obiettivo è migliorare la qualità dell’amministrazione», ha insistito il sindaco, «lavoreremo per obiettivi che saranno verificati periodicamente con i singoli assessori in modo da ridurre i tempi per l’attuazione dei progetti».

Il Consiglio ha eletto come nuovo presidente Salvatore Saba, perito agrario di 40 anni. Per lui 12 voti contro i 5 di Sara Placido. Francesco Murgia è capogruppo di maggioranza e seguirà le politiche energetiche. Nello specifico, il progetto per la costituzione di una comunità energetica. Andrea Monni si occuperà di Attività produttive, Antonello Origa della valorizzazione del patrimonio archeologico, Michele Terramagra di cultura e spettacoli, Silvia Ledda di associazioni e volontariato.

Opposizione

Pronta a svolgere il suo ruolo, senza ambiguità, anche la minoranza: «La nostra sarà un’opposizione ferma ma costruttiva per l’interesse comune», ha annunciato il capogruppo Emanuele Cabboi, «ci sono tante aspettative nel territorio. Siamo pronti a fare la nostra parte in difesa dell’ambiente, delle persone e delle imprese».

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