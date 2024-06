«Miglioreremo il Monastir» 

Monastir. Neopromosso in Eccellenza al termine di una cavalcata trionfale nel girone A di Promozione, il Monastir inizia a lavorare sulla rosa in vista della prossima stagione e parte dal bomber Mauro Ragatzu, laureatosi a 41 anni capocannoniere con 40 reti nel campionato (45 in compresa la Coppa Italia). La permanenza dell’attaccante, che ieri all’Unione Sarda ha detto di attendere notizie dal club, è allo studio. «Mauro si merita i migliori applausi per tutto ciò che ha fatto», dice il direttore sportivo Matteo Zanda. Protagonista di una lunga carriera nei campi di Serie C e D, la punta quartese è approdata in biancoblù un anno fa dopo l’esperienza in Eccellenza con il Sant’Elena. Le sue leadership ed esperienza si sono rivelate decisive per la squadra.

La strategia

«Assieme alla società ci siamo presi alcune settimane di riposo e ovviamente adesso parleremo con tutti i giocatori, con cui ancora non abbiamo discusso. Anche perché, nell’ultima annata, i nostri calciatori si sono tutti distinti in positivo. In queste settimane avremo modo di confrontarci con l’intera squadra, per delineare la situazione e allestire una rosa competitiva».

La società, guidata dal presidente Marco Carboni, ha intanto annunciato la riconferma dello stesso ds il quale spiega: «Ripartiamo con tanto entusiasmo. I numeri dell’ultimo campionato sono stati molto importanti, addirittura sorprendenti. Vogliamo migliorare ulteriormente il nostro percorso inserendo nuovi tasselli ma senza stravolgere il gruppo. Si ripartirà dalla base dei calciatori già presenti in squadra e che ci hanno portato in alto con i risultati».

Tornato a Monastir un anno fa, Zanda vanta una lunga militanza in biancoblù: arrivò nel 2012 nel ruolo di portiere, dal 2013 è stato capitano e già in quegli anni assunse anche l’incarico di direttore sportivo. Le mani sui successi stagionali sono anche sue per le scelte rivelatesi azzeccate nell’allestimento di una squadra competitiva, completamente nuova, che ha stabilito numeri da record.

Il tecnico

Un collettivo che nella prossima stagione farà affidamento anche sul riconfermato tecnico Marcello Angheleddu, che al primo anno al Monastir è riuscito a conquistare 86 punti senza perdere una partita di campionato, stravinto. Un successo mai in discussione, cui si aggiunge anche la conquista della Coppa Italia. L’allenatore trentanovenne, ex giocatore e allenatore del Guspini, ha creato il giusto amalgama tra i giocatori fornendo un perfetto assetto tattico e dando un’impronta caratteriale al gruppo. A lui ancora il compito di portare il Monastir quanto più in alto possibile.

