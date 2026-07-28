«Miglioreremo i servizi sanitari» 

Ripensare i servizi per il territorio, garantire l’apertura del Punto di primo intervento e dare operatività alla Casa di comunità. Sono questi i punti salienti emersi a Ghilarza durante l’incontro all’auditorium tra la manager dell’Asl Grazia Cattina e il Comitato ospedale “Delogu” Ghilarza - Raffaele Manca, che aveva sollecitato l’assemblea.

Ospedale

«Il Punto di primo intervento è uno di quei servizi che abbiamo tutelato, non è stata messa in dubbio la sua operatività 24 ore su 24. Dei 13 professionisti reclutati con l’ultimo bando, 5 operano a Ghilarza e il resto dei turni è coperto da professionisti interni all’ospedale che hanno dato disponibilità», ha chiarito Cattina. I problemi invece si registrano per la Radiologia: «Manca personale e andiamo avanti con consulenze da 140 euro l’ora per radiologi in arrivo da altre aziende: lo stiamo facendo per garantire l’operatività del San Martino. Ci sono prestazioni che possono essere fruite nel privato, ma non il pronto soccorso e i ricoveri». Altra nota dolente lo spostamento per visite. «La metà degli utenti di questo territorio si rivolge ad altre strutture per prestazioni di bassa complessità che invece dovrebbero avere qui. Non è accettabile che vadano altrove anche per piccoli interventi ambulatoriali o visite specialistiche. Con le Case di comunità contiamo di poter dare risposte al territorio». Nel corso dell’incontro la manager ha risposto ai quesiti posti dalla referente del Comitato, Filomena Deriu, chiarendo la situazione sull’ospedale di comunità dove sono operativi 11 posti letto e si sta lavorando per attivare gli altri 20.

Day surgery

Sotto i riflettori anche l’attività di day surgery. La sindaca Eugenia Usai ha spiegato di essere stata contattata dall’assessorato regionale: «Ghilarza è stata individuata come sede prioritaria per l’assegnazione dei medici. Ci è stato chiesto di collaborare per trovare degli alloggi e abbiamo dato massima disponibilità».

Medico a Norbello

L’incontro è stato anche l’occasione per dar alcuni chiarimenti sul medico in arrivo a Norbello. «Non è di Norbello, ma copre un ambito: il nostro sistema non prevede assunzioni da parte dei Comuni, senza nulla togliere alla bontà dell’iniziativa del sindaco», ha chiarito Cattina.

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