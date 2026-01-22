Migliorare l’assistenza ai pazienti diabetici: associazioni, politica e medici a confronto 

Un confronto tra pazienti, associazioni, personale sanitario e funzionari regionali che parte da un dato di fatto: la Sardegna ha il primato mondiale per casi di diabete Tipo 1. Domani al T-Hotel, dalle 9, si terrà la conferenza organizzata dalla FAND Associazione Italiana Diabetici. L’obiettivo è quello di sensibilizzare la politica regionale e le istituzioni sulla necessità di interventi concreti, come il rafforzamento dei servizi di prevenzione e diagnosi precoce, stimolando una maggiore partecipazione attiva dei pazienti e delle loro associazioni, con l'obiettivo di adottare soluzioni pratiche e innovative per migliorare la qualità della vita delle persone con diabete.

