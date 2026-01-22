VaiOnline
La conferenza.
23 gennaio 2026 alle 00:14

Migliorare l’assistenza ai pazienti diabetici: associazioni, politica e medici a confronto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un confronto tra pazienti, associazioni, personale sanitario e funzionari regionali che parte da un dato di fatto: la Sardegna ha il primato mondiale per casi di diabete Tipo 1. Domani al T-Hotel, dalle 9, si terrà la conferenza organizzata dalla FAND Associazione Italiana Diabetici. L’obiettivo è quello di sensibilizzare la politica regionale e le istituzioni sulla necessità di interventi concreti, come il rafforzamento dei servizi di prevenzione e diagnosi precoce, stimolando una maggiore partecipazione attiva dei pazienti e delle loro associazioni, con l'obiettivo di adottare soluzioni pratiche e innovative per migliorare la qualità della vita delle persone con diabete.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il ciclone.

Ora l’allerta rossa è per il traffico

La 195 chiusa, tutti in coda per ore. Le stime di Anas: sette giorni di lavoro 
Dopo il ciclone

Ingorghi e auto lumaca, a due all’ora per Cagliari

Il traffico concentrato sulla consortile di Macchiareddu: viaggio-odissea per arrivare al semaforo di Elmas sulla 130 
Piera Serusi
Dopo il ciclone

Piogge record e sprechi: «Connettere gli invasi»

A Maccheronis il paradosso della diga piena a metà  che sta scaricando in mare milioni di metri cubi 
Giuseppe Deiana
Dopo il ciclone

Le barriere in cemento salvano i locali

Cala Gonone, i titolari si sono attrezzati prima della mareggiata. «Danni? Cento euro» 
Gianfranco Locci
Capoterra.

«Dobbiamo tutto ai nostri amici»

Ivan Murgana
Dopo il ciclone

«Il mio ristorante sepolto da alghe e sabbia»

Il Frontemare a Quartu è fra i più colpiti, arriva l’aiuto degli altri imprenditori 
Riccardo Spignesi
dopo il ciclone

Il Consiglio spaccato sull’emergenza

L’opposizione: fondo in manovra per i danni. La replica: meglio nell’assestamento 
Roberto Murgia