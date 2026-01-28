Migliorano le condizioni dell’anziano investito 

Sono stazionarie, ma non sarebbero gravi, le condizioni del pensionato di 89 anni investito l’altra mattina mentre attraversava le strisce pedonali in via Del Redentore, a Monserrato. Cadendo sull’asfalto, l’uomo ha riportato ferite e contusioni in diverse parti del corpo: in ospedale è stato trasferito da una ambulanza in codice rosso per dinamica. Per fortuna, le sue condizioni sono sono risultato meno gravi di quanto era stato inizialmente ipotizzato anche per via del suo trasferimento in ospedale con il codice rosso.

Intanto, la Polizia locale, coordinata dal capitano Mauro Soro, ha ultimato tutti gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente: il pensionato aveva stava attraversando la strada quando è stato investito da un’auto condotta da una donna che non è riuscita ad evitarlo. (ant. ser.)

