VaiOnline
Monserrato.
29 gennaio 2026 alle 00:44

Migliorano le condizioni dell’anziano investito 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sono stazionarie, ma non sarebbero gravi, le condizioni del pensionato di 89 anni investito l’altra mattina mentre attraversava le strisce pedonali in via Del Redentore, a Monserrato. Cadendo sull’asfalto, l’uomo ha riportato ferite e contusioni in diverse parti del corpo: in ospedale è stato trasferito da una ambulanza in codice rosso per dinamica. Per fortuna, le sue condizioni sono sono risultato meno gravi di quanto era stato inizialmente ipotizzato anche per via del suo trasferimento in ospedale con il codice rosso.

Intanto, la Polizia locale, coordinata dal capitano Mauro Soro, ha ultimato tutti gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente: il pensionato aveva stava attraversando la strada quando è stato investito da un’auto condotta da una donna che non è riuscita ad evitarlo. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Minori e social: vietateli anzi no

l Marci, Tabasso
Generazione zeta

«Vi stupirà, eppure alle Medie  sul cellulare non sgarra nessuno»

I preadolescenti digitali visti dal collaboratore scolastico 
Celestino Tabasso
EDITORIA

Trent’anni con Il Foglio: «Informare e combattere ogni forma di estremismo»

Il direttore Claudio Cerasa ripercorre la storia e i successi dell’elefantino 
Massimiliano Rais
il caso

Referendum, il Tar conferma le date

Bocciato il ricorso dei comitati che volevano un rinvio: si voterà il 22 e il 23 marzo 
Caltanissetta

Meloni a Niscemi: «Subito gli indennizzi»

La premier nel paese devastato dalla frana: non dovrà aspettare decenni 