Migliorano le condizioni del cane travolto da un’auto 

Sembrerebbe essere una storia a lieto fine quella della cagnolina trovata qualche giorno fa sul ciglio della strada, nella periferia sansperatina: «La prognosi di Bianca è ancora riservata ma non ha subito interruzioni al midollo dopo la botta». Lo fanno sapere dal rifugio Bau di Ortacesus, che segue il caso da vicino. La cagnetta, secondo alcuni testimoni, lo scorso mercoledì era stata investita sulla 130 dir, l'asse viario che collega il paese alla rotonda di Decimomannu e quindi alla Statale 130.

L’animale è stato sbalzato in cunetta mentre l’investitore non si è fermato a prestare soccorso. Per sua fortuna, Bianca non ha dovuto attendere troppo. «Tanti sansperatini, ma anche volontarie della nostra associazione, sono accorsi non appena è stato dato l'allarme», ha raccontato orgogliosa Lidia Serra, vice presidente dell'associazione “Anima Mundi, San Sperate a 4 zampe”. «Poco dopo sono arrivati anche i vigili urbani. Alla fine la cagnetta è stata affidata alle cure degli enti preposti». Di Bianca, come è stata chiamata la cagnetta, poco si sa, a parte che è molto giovane. «Fino a pochi giorni fa era ricoverata in clinica San Giuseppe», spiegano dal rifugio, «poi a La Fenice, clinica neurologica. È stata sottoposta a risonanza e visita specialistica. Ha la milza compromessa per via della botta ma anche malattia da zecca. Ora bisogna avere pazienza e sperare che si rimetta presto».

