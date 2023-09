Migliorano del condizioni del fantino Sandro Gessa  

Le condizioni di Sandro Gessa per fortuna stanno migliorando ora dopo ora. Ma sono ancora troppo forti i momenti di paura che si sono vissuti pochi giorni fa all’ippodromo “Caprilli” a Livorno durante la quinta corsa della riunione di galoppo. Il fantino 42enne è stato disarcionato dal suo cavallo, “Eletha”, mentre galoppava all’ingresso di una curva della gara da 1.950 metri ed è rimasto a terra immobile.

Il talentuoso fantino originario di Marrubiu è stato soccorso immediatamente dai volontari della Croce rossa presenti con una postazione fissa all'ippodromo. Successivamente è stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Livorno per ulteriori cure per un politrauma.

«Adesso sta meglio, ma dobbiamo aspettare domani perchè verranno eseguiti ulteriori accertamenti e capire le reali condizioni della gamba. L’incidente è stato piuttosto serio; si è fratturato la scapola, la vertebra e due costole. E adesso aspettiamo appunto di capire come sta la gamba», commenta Franco Gessa, padre del fantino che nel 2017 venne premiato dall’allora sindaco Andrea Santucciu e da tutto il Consiglio per aver vinto la sua 200esima corsa.