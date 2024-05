Migliora la prognosi, aumenta l’incidenza 

«In Sardegna nel 2022 sono stati diagnosticati oltre 1.550 casi di cancro della mammella, con un lieve e progressivo aumento di incidenza a fronte di un miglioramento della prognosi», sottolinea Massimo Dessena, chirurgo senologo al Policlinico Duilio Casula dell’Aou di Cagliari. «Quest’ultimo risultato è da mettere in relazione con la diffusione della cultura della prevenzione, dei programmi di screening e, soprattutto, dell'approccio multidisciplinare alla malattia. Infatti è ormai codificato sia a livello europeo che a livello nazionale (Programma nazionale Esiti del Ministero della Salute) che un approccio diagnostico e terapeutico al cancro della mammella debba essere realizzato in strutture che eseguono almeno 135 interventi chirurgici all’anno con un team multidisciplinare dedicato».

«Sull’Isola, attualmente», illustra il medico, «questo modello organizzativo è presente nelle strutture pubbliche dell'ospedale Businco di Cagliari, dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari e, dal 2022, del Policlinico universitario dell'AOU di Cagliari. Esistono inoltre due strutture private convenzionate: Kinetika di Quartu e Mater Olbia. Al policlinico universitario dell’AOU di Cagliari è attivo un percorso diagnostico terapeutico che comprende un team multispecialistico dedicato composto da chirurghi senologi, chirurghi plastici, anatomopatologi, oncologi, radiologi, senologi, medici nucleari, fisiatri e altri ancora, i quali discutono ogni settimana tutti i casi clinici. La creazione di questo nuovo polo pubblico ha consentito dal 2022 di eseguire oltre 200 interventi chirurgici all’anno per patologia maligna con le più moderne tecniche di oncoplastica, oltre a quelli per patologia benigna e a quelli di chirurgia plastico-ricostruttiva. Inoltre sono state eseguite circa 800 visite senologiche all’anno e oltre 250 biopsie diagnostiche per anno con guida ecografica e mammografica stereotassica e radio guidata».

«Questo nuovo polo», precisa Dessena, «ha consentito la riduzione dei tempi di attesa per le pazienti affette da questa patologia. La rete oncologica regionale, in fase di attuazione, consentirà alle pazienti sarde di accedere in maniera più agevole ai centri di riferimento e di ridurre la percentuale di migrazione al di fuori dalla Sardegna (circa 300 pazienti nel 2022: dati del programma nazionale Esiti 2023). Noi facciamo tutto questo in collaborazione con i più grandi centri oncologici italiani della ricerca, come ad esempio l’Ieo di Milano».

