Migliora il campione di motocross 

L’immagine è dolcissima: un giovane padre abbraccia e bacia su una guancia la figlioletta. Sotto, una frase: “Dopo 20 giorni – Ti amo, topo». Quella foto, scattata in ospedale, e quelle parole, postate ieri su Instagram, raccontano qualcosa di più dell’amore paterno: raccontano di uno scampato pericolo e fanno tirare un grosso sospiro di sollievo a Guspini, al mondo motociclistico sardo e a tanti amici che da tre settimane stavano col fiato sospeso. Quel giovane uomo è Riccardo, per tutti Ricky, Pittau, di Guspini, e quella che ha pubblicato ieri sul social è la prima immagine in cui lo si vede dopo lo spaventoso incidente di cui era rimasto vittima lo scorso 9 marzo a Gonnesa durante una gara regionale di motocross, categoria Mx1-Mx2.

L’incidente

Intorno alle 16,30, durante l’ultima manche prima della premiazioni finali, Pittau, 20 anni, che corre con i colori del motoclub “Il Castello” di Sardara, era al comando della corsa. A quel punto, l’imprevisto: dopo aver affrontato una curva e un salto, durante l’atterraggio a bordo pista la sua Honda 450 era schizzata via. Lui era rimasto immobile sullo sterrato: dopo i primi tentativi di rianimazione sul posto e la stabilizzazione con il defibrillatore, era dovuto intervenire l’elisoccorso che lo aveva trasportato a Cagliari, all’ospedale Brotzu. Qui il motociclista – laureato campione di motocross già nel 2018 – era stato intubato e tenuto in stato di coma farmacologico. La prognosi era riservata: le condizioni del ventenne sembravano disperate.

La lunga attesa

Per giorni Guspini ha atteso notizie dall’ospedale. Ma quelle che arrivavano dalla Rianimazione del Brotzu non erano buone: nessun miglioramento. Tanto che a un certo punt era stata anche organizzata una veglia di preghiera che mercoledì 19 marzo, San Giuseppe, giorno in cui si festeggiano tutti i papà, aveva richiamato centinaia di persone nella chiesa di San Giovanni Bosco, nel quartiere di Is Boinargius.

Il primo post

Nei giorni scorsi Ricky aveva dato segnali incoraggianti, postando (sempre su Instagram) una foto dove si vede il lenzuolo del suo letto d’ospedale e un palloncino rosso e poche ma importanti frasi: “Ringrazio tutti quelli che mi hanno inviato un messaggio e mi scuso se non ho risposto. Non sono i miei giorni migliori ma sto lottando con tutte le mie forze”. Parole accolte con gioia dai suoi cari e dai compaesani. Ieri, finalmente, la foto con la sua piccola.

