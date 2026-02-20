Miglior tempo per Leclerc negli ultimi test in Bahrein 

Il miglior tempo di tutte le prove invernali e un'affidabilità già consolidata. Sventola la bandiera a scacchi sull'ultimo giorno di test precampionato della Formula 1, conclusi nel segno della Rossa che con Charles Leclerc ha griffato il giro più veloce, dal primo assaggio di pista a Barcellona a Sakhir in vista del via del Mondiale della rivoluzione tecnica a Melbourne, il prossimo 8 marzo. Con un 1’31”992 il pilota monegasco di Maranello è stato l'unico a scendere sotto il muro dell'1’32”, staccando di ben otto decimi seguito dalla Red Bull di Max Verstappen e dalla Mercedes di George Russell. Bene il pilota italiano del team della Stella d'argento Kimi Antonelli nella sessione del mattino, anche se la sua attività in pista è terminata per un problema alla sua monoposto. Continuano a faticare la Aston Martin dell'era Adrian Newey e la Cadillac, ultima arrivata nel Circus. Si è un po’ nascosta la McLaren cjhe tutti indiano come sicura favorita per il primo Gp.

Un Leclerc e una Ferrari così, però, fanno ben sperare i tifosi della Rossa al termine di una giornata chiusa davanti a tutti senza problemi. Il monegasco ha guidato la SF-26 portando avanti il programma di lavoro. Nell'arco delle tre giornate di prove disputate in Bahrein, la monoposto della scuderia di Maranello ha percorso un totale di 336 giri (1818 km), che aggiunti a quelli dei test precedenti porta il totale a quasi 6200 km. «In termini di prestazione, è ancora difficile capire dove ci troviamo, i team tendono a non mostrare il vero potenziale, quindi è importante non concentrarsi troppo sui tempi sul giro e prepararsi al meglio per la prima gara», ha detto Leclerc.

RIPRODUZIONE RISERVATA