Miglior gruppo,  via al concorso del Carnevale 

A Quartucciu è aperto il bando per il concorso a premi "Miglior gruppo a tema organizzato". L'iniziativa è organizzata dal Comune e coordinata dalla Pro Loco. La partecipazione è libera e gratuita. I gruppi dovranno sfilare al corteo del 21 febbraio. Saranno poi valutati da una giuria in base a originalità, impatto visivo, materiali, numero dei membri e interazione col pubblico. Per il primo classificato ci sarà un premio di 300 euro, per il secondo di 200 e per il terzo di 100. I giurati saranno cinque, con a capo la presidente della Pro Loco. Per essere tra gli altri quattro giurati, occorre fare domanda tramite un modulo scaricabile sul sito del Comune che va inviato entro il 9 febbraio. Stesso iter per il concorso del miglior gruppo a tema. «Abbiamo indetto il concorso per favorire l'organizzazione e partecipazione di gruppi strutturati a tema, sia da Quartucciu che da fuori», dice l'assessora alla Cultura Elisabetta Contini, «speriamo di ripetere l'iniziativa anche nelle prossime edizioni».

