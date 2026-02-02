VaiOnline
Quartucciu
03 febbraio 2026 alle 00:30

Miglior gruppo,  via al concorso del Carnevale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Quartucciu è aperto il bando per il concorso a premi "Miglior gruppo a tema organizzato". L'iniziativa è organizzata dal Comune e coordinata dalla Pro Loco. La partecipazione è libera e gratuita. I gruppi dovranno sfilare al corteo del 21 febbraio. Saranno poi valutati da una giuria in base a originalità, impatto visivo, materiali, numero dei membri e interazione col pubblico. Per il primo classificato ci sarà un premio di 300 euro, per il secondo di 200 e per il terzo di 100. I giurati saranno cinque, con a capo la presidente della Pro Loco. Per essere tra gli altri quattro giurati, occorre fare domanda tramite un modulo scaricabile sul sito del Comune che va inviato entro il 9 febbraio. Stesso iter per il concorso del miglior gruppo a tema. «Abbiamo indetto il concorso per favorire l'organizzazione e partecipazione di gruppi strutturati a tema, sia da Quartucciu che da fuori», dice l'assessora alla Cultura Elisabetta Contini, «speriamo di ripetere l'iniziativa anche nelle prossime edizioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Il Cagliari saluta Luperto e Luvumbo

l Gaggini, Pilia
Il progetto

Einstein Telescope, prime assunzioni

Alessandro Cardini (Infn): «È fondamentale coinvolgere il territorio» 
Mariangela Dui
Il dopo Harry

«L’economia sarda ripartirà con noi»

Tajani a Cagliari, Todde lo accoglie: «Grazie per la fattiva collaborazione» 
Alessandra Carta
La storia

L’angelo Meloni come il sindaco Melas

Nel 2003 il volto del primo cittadino di San Gavino sul portale della chiesa 
Mariella Careddu
Riforma

Il pacchetto sicurezza in Consiglio dei ministri «L’opposizione collabori»

L’ipotesi: “scudo” dalle indagini per tutti, non solo per gli agenti 