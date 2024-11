Miglior addetto stampa: premiate Sini, Cosseddu e Mulas 

Sono stati assegnati ieri a Cagliari, nella sede dell’Associazione Stampa Sarda, i riconoscimenti del Premio “Giornalismo sardo-L’Addetto stampa dell’anno” 2024 indetto dal Gruppo Uffici Stampa della Federazione della Stampa. Premio miglior addetta stampa della Pa, ex aequo a Grazia Sini (Comune di Sassari) e Alessia Cosseddu (CNR); premio per la sezione imprese, organizzazioni private e no profit a Francesca Mulas. Premio Addetto stampa alla carriera a Marcello Roberto Marchi; a Nicola Grandesso Silvestri il Premio speciale Giornalista GUS. Premio alla memoria allo scomparso collega Antonello Lai, “Addetto stampa dei poveri, degli ultimi, dei dimenticati”, si legge sulla targa consegnata al fratello. Alla cerimonia sono intervenuti il presidente dell’Ordine dei giornalisti Francesco Birocchi, il componente del direttivo dell’Associazione Stampa Sarda Cristiano Sanna Martini e il vicepresidente nazionale del Gus Sergio Nuvoli.

